Читателей повернут. Но не к чтению, а от него...

- 2007 год объявлен в России Национальным годом чтения. А что станет с сельскими библиотеками, которые и так живут худо-бедно?

- Муниципальные библиотеки края еще в прошлом году были объединены в районах в единую централизованную библиотечную систему - ЦБС. С 2007 г. ЦБС могут быть повсеместно ликвидированы, а центральные районные и центральные детские библиотеки могут изменить статус, превратившись в библиотеки городских и сельских поселений. Библиотекари считают, что изменение статуса библиотек приведет к катастрофе - резкому снижению качества обслуживания, распаду единого информационного пространства, сокращению количества библиотек, сокращению кадров, потере единых центров книгообмена, ресурсных и справочно-информационных центров, центров повышения квалификации сотрудников, обучения новым технологиям. Потеряют от реформы и читатели, и библиотекари.

"Но прежде всего пострадает читатель,- убеждена директор кавалеровского МУ "Библиотека" Галина ПУШЕНКО.- Сегодня любой читатель района, где бы они ни жил, может воспользоваться книжным фондом центральной районной библиотеки, у которой самые богатые книжные ресурсы из всех библиотек района. А завтра, если центральная библиотека станет библиотекой Кавалеровского городского поселения, читатели других поселков уже не смогут пользоваться ее ресурсами и будут довольствоваться скудными фондами сельских библиотек. Не откажется, конечно, кавалеровский библиотекарь обслужить жителя с. Зеркальное, но кто из сел будет ездить за книжками в Кавалерово?

До сих пор в рамках централизованной библиотечной системы раз в месяц, приезжая в школу повышения квалификации в центральную библиотеку, сельские библиотекари ехали в Кавалерово с сумками, брали во временное пользование необходимые для сельских читателей книги. Из-за дефицита средств на приобретение новой литературы (а читатель все время требует новые книги) мы наладили обмен литературы между филиалами МУ "Библиотека". Все-таки это возможность "подпитать" читателей книжными новинками. И вся эта система межбиблиотечного книгообмена будет разрушена. После Нового года ни одна поселковая библиотека уже не сможет брать у коллег ни журналы, ни газеты, ни книги"