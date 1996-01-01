Книжные пристрастия

Недавно прочитала последнее исследование ВЦИОМ, согласно которому сегодня россияне больше всего читают деловую литературу, а свободное чтение отходит на второй план и ограничивается в основном развлекательной литературой (глянцевые журналы, детективы, любовные романы). Для Приморья тоже характерны эти общероссийские тенденции?

- По словам Светланы ОВЧИННИКОВОЙ, директора приморского филиала новосибирской "Топ-книги" (сеть магазинов "Книгомир"), сейчас во Владивостоке действительно растет спрос на специальную литературу. "Если раньше наибольшим спросом пользовались "книги для чтива", для развлечения, то сейчас, в силу того, что темп жизни постоянно ускоряется, люди поняли, что им нужно постоянно развиваться. При этом если раньше большим спросом пользовалась специальная литература из разряда популярных (как быстро делать деньги, как построить карьеру и т.д.), то сейчас люди все больше стали уделять внимания литературе с узкой специализацией - пользуются спросом серьезные книги по менеджменту, финансам, маркетингу и другим отраслям", - отмечает Светлана Овчинникова.

"Продажи по бизнес-литературе, безусловно, растут, - поддерживает коллегу директор сети магазинов "Книжный червь" Елена ЮДАКОВА. - Интерес к этому у людей достаточно серьезный. Однако это литература очень специфичная, и никто не может сказать заранее, какая книжка по экономике будет продаваться хорошо, а какая надолго зависнет в товарных остатках. Мы для себя избрали такой путь: по специальной литературе мы работаем с корпоративными клиентами, которые являются потребителями узкоспециализированной литературы. В этот же отдел обращаются и частные лица, которым нужна специфическая литература, и мы привозим для них под заказ то, что необходимо. Именно такая форма работы позволяет нам понять, что нужно рынку. Например, не так давно мы рискнули привезти книги Стокгольмской школы экономики, и они оказались довольно востребованными, несмотря на достаточно высокую цену".

Классика всегда в цене

А вот относительно досугового чтения, предпочтения приморцев несколько отличаются от общероссийских. Например, книготорговцы отмечают спад интереса к современному женскому детективу (Дарья ДОНЦОВА, Татьяна УСТИНОВА), а также к переводным любовным романам. Намечается тенденция роста интереса к классической литературе и современной прозе. Причем чаще всего хорошо продается именно то, что активно рекламируется (КОЭЛЬО, МУРАКАМИ и т.д.).

Что касается современной российской прозы, то, по мнению товароведа магазина "Кругозор", она в большинстве своем носит экспериментальный характер. А любителей эксперимента в Приморье не так уж много. Однако есть и среди современников вполне достойные имена - УЛИЦКАЯ, ПЕТРУШЕВСКАЯ, СЛАПОВСКИЙ - и на них тоже есть определенный спрос.

Сказывается на спросе и экранизация литературных произведений. Но здесь, как считают книжные продавцы, все зависит от уровня экранизации. "Одной из первых за последнее время была экранизация "Идиота". И тогда никто, ни книгоиздатели, ни продавцы, не ожидали, что фильм вызовет такую волну интереса к этому произведению ДОСТОЕВСКОГО, - вспоминает Елена Юдакова. - А вот "Золотой теленок" никакой подвижки в плане продаж этой книги не принес. Про "Мастера и Маргариту" говорить сложно, потому что эта книжка продается всегда, причем с гораздо большей скоростью, чем ТОЛСТОЙ или ЧЕХОВ".

Но в любом случае к экранизациям книготорговля всегда готовится заранее. И стоит только фильму появиться на большом экране, как в разделе "Новинки" появляются книги с одноименным названием. Это, естественно, стимулирует спрос. Так было с "Кодом Да Винчи", "Парфюмером", "Волкодавом" и др. Одним из наиболее стабильных во все времена остается спрос на детскую литературу. Среди лидеров продаж - книжки тех детских писателей, на которых выросло сегодняшнее поколение родителей: БАРТО, МИХАЛКОВ, ЧУКОВСКИЙ, УСПЕНСКИЙ, НОСОВ и др.