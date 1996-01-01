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Рожать будут! Хватило бы денег...
Как известно, с 1 января в России вступил в действие Закон "О материнском капитале". Семьи, где родятся второй и следующие дети, получают сертификат на 250 тыс. руб.
- В новостях сообщили, что первой в России подала документы на получение "материнского капитала" семья из Находки. Сообщается также, что заявление этой семьи, претендующей на президентские 250 тыс. руб., уже зарегистрировано отделением Пенсионного фонда. Так ли это на самом деле? Наверняка, чтобы оформить все, как положено, требуется большое количество различных документов. Сколько уже сегодня семей в Находке обрели шанс стать обладателями виртуального капитала?
- По информации руководителя Находкинского отделения Пенсионного фонда Натальи МАКАРОВОЙ, семья БЕККЕР, в которой родился второй ребенок, действительно обратилась с просьбой о выдаче такого сертификата в первый же день после новогодних каникул. Но для того чтобы это произошло, кроме свидетельства о рождении ребенка из ЗАГСа необходимо предоставить и другие документы, в том числе о гражданстве ребенка. Все они пройдут тщательную проверку, на что отпущен месяц.
Кстати, семья, обратившаяся в Пенсионный фонд, была не первой из тех, что сегодня могут претендовать на 250 тыс. руб. Как сообщил главврач Находкинского городского родильного дома Алексей КАЛИНИН, первой женщиной, родившей второго ребенка сразу после боя курантов, в 00 час. 05 мин. 1 января 2007 года стала Юлия ШМЕЛЕВА. Всего же за первые десять дней января в находкинском роддоме появилось на свет 50 детей, 25 из которых - стали вторым ребенком в семье. Медицинский персонал посочувствовал женщине, родившей своего третьего ребенка последней в прошлом году в 17 час. 26 мин. 31 декабря. Но она отнеслась к этому спокойно: "Да заработаю я эти деньги!"
- А вообще, - говорит Алексей Калинин, - в последнее время мы отмечаем определенную тенденцию увеличения рождаемости. В уходящем году это стало особенно заметно с июля, когда в отдельные дни в роддоме стали появляться на свет по 11 - 12 новорожденных. Всего в прошлом году родилось 1632 ребенка, практически поровну девочек и мальчиков. Это несколько больше, чем в предыдущем году. Правда, я бы не торопился связывать это с президентским указом.
- Сегодня много говорят о "демографической яме" 90-х годов. На примере Находки можно уже говорить, что ситуация выправляется?
- У нас количество родов в течение последних нескольких лет держится примерно на одном уровне. Прицельный анализ последних 10-15 лет нами не проводился, но есть косвенные показатели, позволяющие смотреть в будущее с оптимизмом. Поскольку медицина становится наукой экономической, наше лечебное учреждение остается рентабельным, несмотря на большие средства по его содержанию.
Надо отдать должное и помощи администрации Находки. Из городского бюджета за последние два года на обустройство находкинского родильного дома было выделено более 15 млн руб. Это позволило отремонтировать акушерский корпус, что называется, от крыши до подвала, полностью заменить мебель. Помощь инвесторов помогла также создать палаты повышенной комфортности, которые более чем востребованы.
- Насколько реальные деньги помогла привлечь система родовых сертификатов? Ведь еще памятно то время, когда все - от разовых шприцев и перчаток до дорогостоящих лекарств - пациентки должны были приносить в роддом сами...
- Если женщина приходит к нам, имея на руках только полис обязательного медицинского страхования, мы имеем право оказать ей помощь в пределах тарифа, предусмотренного полисом. Что такое тариф? К примеру, по медикаментам это 47,5 руб. в сутки. Известно, какие цены на медикаменты, поэтому нетрудно догадаться, что на эти деньги можно сделать. С момента появления родовых сертификатов наши пациентки в роддом не покупают ничего. Все расходы на материалы, медикаменты производятся на "сертификатные" деньги.
В прошлом году по родовым сертификатам мы получили более 8,5 млн руб., при этом около 1,5 млн руб. - женская консультация, более 7 млн руб. - стационар. На лекарственные препараты и разовые расходные материалы в ушедшем году было израсходовано более 3,5 млн руб., таких средств раньше мы никогда не могли себе позволить.
По результатам 11 месяцев прошлого года находкинским роженицам было выдано 1016 сертификатов. 217 родов за тот же период прошло без сертификатов, в результате чего потери составили около 1,5 млн руб., из них только по стационару - 1, 085 млн руб.
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