Все дело в криле

Рыбы было много, и ловилась она почти повсеместно. Так что наш прогноз в номере "ЗР" от 28 декабря оправдался если не на 100, то на 90% точно. ...Как ни уговаривал меня знакомый молодой рыбак не писать о криле, этаком прикормочном "ноу-хау", сказать о нем все же придется. Тем более что сегодня это уже секрет Полишинеля. Именно от его наличия или отсутствия при ловле корюшки-малоротки и зубатки напрямую зависел улов, прекрасным свидетельством чему стала рыбалка в первых числах наступившего года на Океанской.

Несколько слов об этом "ноу-хау". Выяснить, кто и откуда поставляет "рыбий корм", так и не удалось. Максимум, что можно было узнать, так это места, где им торгуют, и то, что он делится на "находкинский" и "местный". Такую секретность можно объяснить одним - его ценой. "Подложка" весом не более 800 граммов стоила у "дилеров" от 1500 руб. и выше. На "Спортивной" уже фасованного криля предлагали рыбакам по 100 рублей за 50-граммовы пакетик. Естественно, источник будет храниться в большой тайне, так как оптовая цена на него, думается, в несколько раз меньше.

Но эффект от такой наживки нивелировал все затраты! 500, 600 и даже 800 корюшек за день рыбалки на, "мертвой" как мы считали Океанской, - хорошее тому подтверждение и одновременно единственная несостыковка в нашем предновогоднем прогнозе на рыбалку.

Как мы и обещали, в Амурском заливе, за исключением Океанской, рыбу надо было искать. Самые прозорливые обратили свои взоры к устью Суйфуна и были вознаграждены. Неплохие уловы наваги, той же корюшки на самодуры, зубатки. Последняя радовала рыбаков, не поленившихся отшагать 1,5 часа в сторону о. Речного и часок на припай в районе Чайки и Седанки. Неплохо брала навага. Кстати, о наваге. Как отрицательный момент можно отметить возврат к "граблям"- дедовским браконьерским снастям. Увесистая медная или латунная "бляха" с венцом из двух больших крюков не оставляет полуслепой рыбе, идущей на нерест, никаких шансов. Ими навагу не ловят, а "гребут", отсюда и название. Причем гребут преимущественно в темное время суток. Большое кровавое пятно на льду явное свидетельство того, что в этом месте неплохо "прогребли" дно. Кстати, раньше за такую "рыбалку" можно было и срок схлопотать...

Удачно "гребли" в бухтах и заливах о. Русского. Но и без "грабель" навага неплохо брала на блесны и поплавочную снасть, снаряженную морским червем. А вот зубатку на острове хорошо половить не удалось. Были лишь единичные экземпляры при ловле "малоротки" на махалки.

Неплохо "стрельнуло" в Посьете. Правда, по признанию посетителей хасанских бухт, дальний выезд заставил изрядно понервничать. Не оправдала надежд Миноноска, как на нее ни рассчитывали. Зато посьетские водоемы практически все каникулы радовали рыбаков стабильными уловами. Ловилось в Безверхово, но, по словам очевидцев, хороший клев начинался ближе к вечеру, когда надо было уже сворачиваться.

Судя по всему, район устья Суйфуна на ближайший месяц станет рыбацкой Меккой. В Посьет все-таки далековато, многокилометровые забеги по Амурскому заливу не всем по силам, а добраться до устья реки можно без лишних хлопот через Тавричанку. Правда, при этом надо быть весьма осторожным при выезде на лед. По рассказам очевидцев, только за первую неделю нового года в тех местах под воду ушло не меньше десятка автомобилей (см. фото с "места событий").

Проваливались и недалеко от берега на Океанской. Автор этих строк сам стал свидетелем неразумного поведения водителя "Тойоты Лэнд Круизера Прадо" 1 января. Выехав на лед в устье Черной речки, обратно он вернулся при помощи тягача. Мощный мотор и полный привод были бессильны сдернуть машину, глухо севшую рамой на лед. На следующий день в том же месте такая участь постигла "Тойоту Фан Карго". Но и это далеко не все беды, с которыми приходилось сталкиваться моторизованным рыбакам на льду. Веселые проводы старого и встреча Нового годов оставили на льду массу бутылок. Пришлось наблюдать, как на одном и том же месте три машины подряд резали себе колеса! Но удивляло другое. После вынужденного шиномонтажа пострадавшие и их пассажиры оставляли после себя все те же... бутылки.

Кого звать на помощь?

- За порядком на льду бдит МЧС, а вернее, его региональное поисково-спасательное подразделение.

В случае если машина провалилась под лед, в беду попали люди и т.д., необходимо звонить оперативному дежурному по телефону - 38-94-12

Также обязана прийти на помощь Владивостокская городская служба спасения: - 350-911

С мобильных телефонов связаться со спасателями можно по номерам: 01, 010, 112