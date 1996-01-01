Владивосток - зона риска

Мэрия Владивостока рапортует: на улицах работают 50 единиц техники, в управляющих компаниях вышли на уборку 2 260 человек.

Что кроется за этими цифрами? Грейдеры, которые утюжат центральные дороги, но даже не думают заглядывать вглубь кварталов. Дворники, которые лопатой и ломом стараются очистить от снега хотя бы лестницы, чтобы люди не ломали ноги по пути на работу. Управляющие компании не в силах очистить дороги между домами - у них нет для этого техники и тем более не хватает людей. В результате город превращен в огромную зону риска, когда дорога от дома до остановки, гаража или стоянки превращается в настоящий экстрим.

8 января, в понедельник, с утра на Эгершельде вовсю буксовали огромные контейнеровозы, а один даже развернулся попрек дороги, надолго перекрыв движение. Превратились в опасную ледяную горку спуски от горпарка и Первой речки к остановке "Дальпресс".

Переполненные людьми автобусы опасно скользили на ледяных горках и даже на ровной местности в районе Некрасовской и Постышева. Зоной риска для пешеходов стала и ул. Светланская. Тротуары в центре города из года в год превращаются в ледяной каток. Улица Уборевича - место нешуточных испытаний как для водителей, так и для пешеходов. И как всегда - никто не посыпает песком хотя бы переходы. Всякие попытки дозвониться в дежурные службы и выпросить хотя бы ведро песка приводят к тому, что вам бодро рапортуют о том, сколько единиц техники вышло на дороги города.

Кому звонить?

- После снегопада прошло несколько дней, но к нашему дому до сих пор можно подъехать только на джипе. Куда звонить по поводу уборки снега? Мы сами готовы посыпать наледь песком, но не знаем, куда обращаться. - Житель Первомайского района.

- По вопросам, связанным с уборкой территорий, жители могут обращаться к диспетчеру по благоустройству администрации Владивостока по тел.: 37-09-20 и 37-09-22.