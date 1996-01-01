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Что русскому хорошо, то немцу - смерть
В конце декабря владивостокский клуб зимнего плавания "Морж" традиционно отмечает свой день рождения. Уходящий год стал для наших "моржей" юбилейным - им уже 60 лет. А одному из основателей клуба Владимиру ЛАУХИНУ в 2006 г. исполнилось 96 лет.
Как рассказал корреспонденту "ЗР" зам.председателя клуба Юрий АЛЕКСЕЕВ, сегодня в клубе около 300 человек, и люди эти абсолютно разные по возрасту и социальному статусу: молодые и пожилые, врачи и домработницы, военные и бизнесмены. Среди них есть такие, кто купается в проруби уже лет 30, и такие, чей стаж моржевания меньше года. Чтобы стать настоящим моржом, надо непременно выполнить одно условие - за 3 зимних месяца искупаться не менее 30 раз.
Кроме проводов Старого года "днем моржа" в последнее воскресенье декабря, особенных новогодних традиций у клуба нет, ведь "моржи" купаются каждый день, не пропуская ни 31 декабря, ни 1 января, ни Рождество. Ну а на Крещение желающих искупаться в проруби хоть отбавляй, причем окунуться в "святую воду" приходят и отнюдь не моржи.
Несмотря на необычно мягкую в этом году зиму, есть все-таки и морозец, и снежок, ну и ледок на море имеется. А женщины в купальниках и мужчины в плавках на фоне людей в теплой одежде сразу привлекают внимание. Наверное, увидеть такое можно только в России. Недаром иностранцы, представляющие себе, что такое мороз, довольно абстрактно, так любят путешествовать зимой по России. Для них зима и снег - настоящий экстрим.
В середине декабря фильм о России снимала группа швейцарских журналистов. Решили они включить в программу сюжет и о наших "моржах". Причем щвейцарская журналистка, посмотрев, как бодро заскакивают в прорубь русские, тоже решила искупнуться. Для чего ей это понадобилось - то ли для качественной телевизионной картинки, то ли захотела испытать собственные силы... Но тем не менее камеры поставили, инструктаж провели, и иностранная девушка в купальнике ступила босой ногой на русский лед. Подстраховывали двое, один "морж" был уже в проруби, а другой на всякий случай стоял на лестнице. Журналистка окунулась в прорубь и, глядя вперед расширенными от ужаса глазами, поплыла. Стоявший на подстраховке "морж" тут же развернул ее обратно и вытолкал на берег. Дело в том, что во время первого купания в ледяную воду можно только окунуться. Для организма, не привыкшего к таким испытаниям, это настоящий шок, поэтому можно заболеть.
...Почти отключающуюся девушку в помещении клуба привели в чувство, отогрели. Позже она призналась, что так испугалась, что от страха совсем забыла все наставления, и спросила: "А вы не боитесь?" "Среди русских трусов нет!" - ответили наши "моржи" гордо. Мы-то с вами давно знаем: что русскому хорошо, немцу, ну и швейцарцу тоже, - смерть.
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