Как встретишь, так и проведешь...

Есть много разных примет, и есть люди, которые в них свято верят. А есть скептики, которых не пугает даже перебежавшая дорогу черная кошка. Но под Новый год все мы становимся суеверны.

Чтобы богато накрытым столом привлечь в дом изобилие, кто-то проводит на кухне весь предпраздничный день. Кто-то на Новый год обязательно одевается в новое, чтобы потом вся 12 месяцев ходить в обновках. Кто-то, давясь шампанским, под бой курантов судорожно пытается проглотить бумажку с написанным на ней желанием.

Но бывают такие ситуации, когда новогодние приметы превращаются в перст судьбы что ли. Вот несколько подобных случаев.

Деньги с неба

В связи с известной приметой: если встретить Новый год с пустыми карманами, то весь год проведешь в нужде, вспоминается такая история. Произошло это еще во времена моего студенчества. За пару дней до праздника мы с подругой возвращались из университета. Путь наш лежал по накатанной машинами дороге мимо вырытой строителями огромной ямы. Шел снег, с моря дул ветер. По дороге, потеснив нас почти в котлован, проехал джип. И вдруг откуда-то с неба, а может быть, из окна машины или другого места посыпались деньги. Купюры медленно падали на землю и скрывались под слоем пушистого снежка. В общем, зрелище еще то! Откуда-то из снежной пелены материализовался крупный мужик с коренастым бульдогом и хриплым голосом сказал: "Что стоите, подбирайте". "Твои деньги, ты и подбирай!" - почти синхронно ответили мы. Мужик возражать не стал, пожал плечами и принялся за работу. Мы молча стояли и смотрели. Собрав почти все, мужик обронил что-то вроде: "А деньги и не мои были, они из машины выпали", - и с достоинством удалился. "Интеллигенция...", - с интонацией, с какой говорят обычно о душевнобольных, прокомментировал историю знакомый. Так на нас напали деньги, но мы сумели от них отбиться.

Гадать на жениха не пришлось

Бабушки наши во времена своей молодости очень любили "погадать на жениха". Была у них в ходу такая примета, или, вернее, гадание. В новогоднюю ночь девушка клала под подушку четырех карточных королей из колоды. Какой король приснится или будет вытащен первым, такой и будет жених. А бывает так, что жених сам приходит к будущей невесте домой, и даже гадать на него не надо.

Несколько лет назад 31 декабря пригласили меня на торжественное бракосочетание. А сыграть свадьбу в самый канун Нового года молодые решили не случайно. Дело в том, что познакомились они ровно за год до этого и таким вот оригинальным способом решили отметить годовщину знакомства. Ночью 1 января Антон возвращался домой из ресторана в порядочном подпитии. Лифт не работал. Дойдя до своего, как ему по казалось, 6 -го этажа, Антон позвонил в дверь.

Лена, только что проводившая компанию гостей, подумала, что кто-то из них за чем-то вернулся, и, не глядя в "глазок", открыла дверь. Нимало не смущаясь присутствия в своей квартире незнакомой девушки, Антон аккуратно снял ботинки, повесил на крючок дубленку, прошел в гостиную, улегся на диван и захрапел.

Девушка, которая жила в этом доме меньше месяца, тем не менее узнала симпатичного соседа и никаких активных действий предпринимать не стала. Закрыв за собой дверь спальни, она спокойно уснула. И с 1-го января этого года они не расставались. Такая "ирония судьбы".

Подарок командира

Наверное, самая известная примета звучит так: как Новый год встретишь - так его и проведешь. Вот и мучались двое солдат-срочников почти весь год, получая заслуженные наряды вне очереди.

А ведь все так хорошо начиналось и сначала их самовольной отлучки из расположения части никто и не заметил. Есть у моей подруги один знакомый военный - командир роты. Зовут его, скажем, Игорь. Парень компанейский, на Новый год всегда облачается в костюм Деда Мороза и выходит на улицу поздравлять народ. Вот и год назад надел Игорь бороду, шапку, тулуп, набрал конфет и пошел на стадион "Строитель" к елке. Ходит он в толпе, люди ему, естественно, рады, дети стихи читают, а он им за это конфеты дарит. Вдруг он увидел в толпе двух бойцов, решил и их поздравить тоже. Подошел поближе: ба, да это же из его роты солдаты. Как ответственный командир, Игорь помнил, что ни в какие увольнительные этих солдат не отпускал. Все еще изображая Деда Мороза, он подошел к ребятам.

- Ну что, служивые, подарки от Деда Мороза хотите?

- Хотим, - дурачась, отвечают парни.

- Ну тогда прочитайте мне стишок.

Давясь от смеха, бойцы что-то изобразили.

- А вот вам и подарок, - прогудел Дед Мороз, стягивая бороду и превращаясь в командира роты, - каждому по наряду вне очереди! Как говорится, без комментариев.

Так что верить или не верить в приметы - дело ваше. Но только не удивляйтесь, если на Новый год какая-то вдруг возьмет да и сбудется. Время такое, волшебное.