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Свинья любит индивидуальность
2007 год - год Красной Огненной Свиньи по восточному календарю. Год женский, поэтому не год Кабана, а именно год Свиньи. При некоторых различиях в трактовке начала года в разных странах (Китае, Японии, Тибете, Корее, Вьетнаме...) он наступает 17 или 18 февраля 2007 года. Наступление Восточного Нового года определяется по новолунию, когда Луна находится в знаке Водолея, а перед этим обязательно должно быть полнолуние в знаке Козерога.
Вкус года - горький, запах - паленый, измерительнный прибор - весы, культурное растение - просо, направление - юг, орган чувств - язык, "полый" орган - тонкий кишечник, "полный" орган - сердце, планета - Марс, погодные влияния - жара, сезон - лето, фаза развития - рост, цвет - красный, числа - 2,7, чувства - осязание, эмоции - радость.
Талисман года - павлин (как и в прошлом году), и поэтому полезны изображения павлинов, фигурки или перья павлина в вашем доме или квартире.
Годы Огня отмечены стремительным развитием, конфликтами и засухами, они несут в себе гнев, нетерпимость и разрушения. Уходящий 2006-й тоже был годом Огня, так что в политике, развитии мировых государственных отношений, религиозной нетерпимости и военном положении тенденции сохранятся. Качества года - пыл, рвение и страсть. Страсть огненной стихии года Свиньи - это смесь раздражительности, нетерпимости и сжигающих амбиций: все, что сопротивляется, должно быть уничтожено.
Год Красной Огненной Свиньи полон искр и преображает все, чего касается, до испепеления. Его очищающая страсть легко может стать разрушительной. Годам Красной Огненной Свиньи XXI века свойственны ядерные катастрофы. Марс придает году Огненной Свиньи опасность от огня. Возрастает возможность судебных процессов, краж, также увеличиваются конфликты с членами семьи и близкими друзьями. В годы Марса всегда проявляются болезни крови и желчи и лихорадки, что делает течение любых болезней более тяжелым. Так как Марс управляет военными и полководцами, мы вправе ожидать военных конфликтов, а несдержанность полководцев может привести к тяжелым войнам. Вряд ли уйдут военные конфликты в тех странах, где они присутствуют сегодня, но стоит ожидать и новых серьезных военных противостояний. Хотя год Свиньи более оптимистичный и снисходительный, чем год предыдущий, он все-таки несет склонность к расточительству и чрезмерной изнеженности.
По традициям перед Новым годом необходимо навести порядок в доме или квартире. Ведь на Новый год, как и на любой другой праздник, дом должно посетить божество, а удача не склонна появляться в грязном, неприбранном доме или квартире. Перед Новым годом также все, кто в состоянии, должны купить себе новые вещи.
На столе могут стоять любые блюда, но пищи должно быть много. Вы можете готовить блюда из свинины, так как год Свиньи еще не наступает 1 января и потому никто из представителей восточного Зодиака не обидится. А вот рекомендации по цветовой гамме обязательны, так как стихия текущего года совпадает с наступающей стихией года Свиньи. Так что красные, оранжевые, розовые, пурпурные цвета в вашей одежде должны присутствовать. Также актуальны будут золотисто-желтый, золотой, серебристый и дымчатый цвета.
В аксессуарах почти нет изменений - все, что было популярным в 2006 году, останется на гребне моды и сейчас. Украшения стоит подбирать по принципу "прозрачности и сверкания". Логично, что самым-самым будет бриллиант. Возможна замена на более доступные фианиты, горный хрусталь, кварцевые породы. Вновь белое золото отступает на шаг, пропуская на первый план традиционные изделия из желтого металла. Мода вообще становится еще более демократичной, разносторонней. Уместно смешение стилей, различных направлений и качеств моды. Индивидуальность - вне конкурса!
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