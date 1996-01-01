В Рождество забудьте об обидах

Вечер 6 января - Рождественский сочельник, канун, навечерие Рождества, называемый также коляды. Сочельник, или сочевник, получил название от "сочиво" - ритуального кушанья, обязательного для этого вечера, приготавливаемого из сока миндального, макового с медом и каши из красной пшеницы или ячменя, ржи, гречихи, гороха, чечевицы, позже - риса. Сочивом начиналась трапеза в Рождественский и Крещенский сочельники, на крестинах, поминках, с той лишь разницей, что эта каша, чаще называемая "кутья", была разной по составу. Так, рождественскую кутью готовили постной. Ее приготавливали с соком или молочком маковым, миндальным, ореховым, конопляным с добавлением меда и измельченных ядер грецких, лещинных орехов, миндаля, растертого мака.

На второй день Рождества готовили бабью кашу, или бабкину кутью. В древности был обычай навещать дом, в котором появился новорожденный, а в числе даров приносить бабкину кашу и бабкины пироги. В отличие от рождественской постной кутьи бабкину готовили "богатой". На поминках подавали постную поминальную кутью - коливо. Кстати, ржаную или пшеничную соломину, стебель и колос в древности называли коливо. Отсюда, возможно, и название кутьи, так как старообрядцы, например, готовили ее только из красной пшеницы. Этот обычай сохраняется и по сей день.

В Рождественский сочельник не принято было есть до первой звезды - в память о звезде вифлеемской. В церквах в вечерние часы шла торжественная служба, а не пошедшие на богослужение готовились к восходу звезды дома. В крестьянских семьях в ожидании звезды все вместе читали вечернюю молитву, старшие рассказывали детям о рождении Иисуса Христа, о волхвах, дары приносящих. Таким образом, воспитывалось в ребенке уважение к обычаям и традициям. Россияне благоговейно относились к Рождеству Христову, праздновали его весело, ярко и красиво.

В колядовании тесно переплелись языческие и христианские мотивы. Прежде Коляда символизировал поклонение Солнцу, теплу, дарующим плодородие и веселье, в колядках воспевались солнце, гроза, месяц, звучали пожелания обильного урожая, счастливого брака и т. д. Постепенно коляды слились с Рождеством, наступающим как раз в то время, когда солнце поворачивает к весне. Под влиянием церкви, которая долго не признавала Коляду, из колядок почти вытеснялись языческие символы и стали преобладать христианские.

Время гадать

Множество разнообразных народных примет и поверий связывали с сочельником: вечернее небо, звезды, погода как бы предсказывали виды на урожай. К примеру, если небо усыпано звездами - ожидай много грибов и ягод в лесу, урожая гороха и богатого приплода домашнего скота. Если иней на деревьях - к обильным хлебам, метель - пчелы будут роиться. Если снега возвышаются вдоль дороги - рожь будет буйно колоситься, если же дорога выше снегов на полях - к неурожаю. Тропинки черны - к урожаю гречихи. В эту ночь ножки стола связывали веревкой, чтобы домашний скот не бегал со двора; кур не кормили - чтобы грядки не копали; пряжу в тугие клубки мотали - чтобы капуста уродилась.

В южных областях России сохранился обычай зажигать костры накануне Рождества. Это связано и с Колядой, и с евангельскими пастухами, гревшимися у костров в рождественскую ночь. А поутру пастухи, обходя дворы и дома, "обсевали" овсом избы, поздравляли с праздником хозяев, приговаривая: "По полу теляток, под лавкою ягняток, на лавке ребяток" - или: "Ягнята за лавочкою, телятки у лавочки, а поросятки по всей избе".

Едва ли можно назвать другие столь веселые празднества, как дни Рождества и святок, так шумно и весело отмечавшиеся на Руси. Рождественская елка, детские праздники с долгожданными подарками; гаданья молодых девушек, превратившиеся в веселую забаву. Девушки выходили за ворота и спрашивали имя первого встречного мужчины.

Существовало поверье, что будущий жених будет иметь такое же имя. Крестьянские девушки из поленьев сооружали под своей кроватью подобие колодца, а укладываясь спать, приговаривали: "Суженый, приди по воду". Под подушку клали гребень, трижды приговаривая: "Суженый, ряженый, приди причесать мне голову".

Обязательными рождественскими увеселениями были маскарады, карнавалы, ряженые, песни, пляски, хороводы. Наносили визиты, принимали гостей, устраивали смотрины невест. Не только в Москве, но и по деревням и селениям в святки устраивались "свозы" невест - гостевания девушек у родственников, смотрины, сватовство, помолвки.

Вернемся к праздничному столу, праздничному навечерию. Сочельник - заключительный день Рождественского поста. В этот день Церковь предписывает строгий пост до вечернего богослужения. У христиан принято, чтобы люди, враждующие или просто имеющие разногласия по каким-либо делам, уладили свои отношения и умиротворенные встретили праздник.

Сочельник - это прежде всего семейный ужин. В доме царят мир, покой и согласие, приветливость и доброжелательность. Все горести, неудачи и печали преданы забвению. Вся семья накрывает праздничный стол. По старинному обычаю, стол прежде посыпали сеном - в память о вертепе и яслях, затем застилали белоснежную накрахмаленную скатерть: в центре ставили ритуальное сочиво и другие кушанья, которых непременно должно было быть двенадцать.