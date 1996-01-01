Александры да Дарьи

С января по ноябрь 2006 года в Приморском крае родились 19674 малыша. Об этом корреспонденту ЗР сообщили в краевом ЗАГСе.

По сравнению с прошлым годом рожать у нас стали немного меньше. Так, в ноябре 2005 года на свет в крае появилось чуть больше 20 тысяч детей. Остается надеяться, что президентская программа о материнском капитале внесет свои изменения в планы приморских семей на 2007 год.

Имена новорожденным давали самые разные, ведь на них тоже существует мода. Пальму первенства в крае среди мужских имен уже несколько лет держат Александры, а самое популярное женское имя - Дарья.

По словам начальника управления ЗАГС по Первомайскому району Владивостока Галины ШЕСТЕРИКОВОЙ в 2006 году во Владивостоке родились девочки с такими редкими для нас именами, как Милэль, Николетта, Сюзанна, Адрика, Ванда, Луиза, Доминика, Розанна и Устинья. Среди редких мужских имен - Мирон, Платон, Савелий, Святозар, Клементий, Адам, Прохор, Ждан, Богдан, Лавр.