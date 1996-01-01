"Золотой Рог" идет на диалог!

Дорогие читатели! Перед вами не совсем обычный номер газеты "Золотой Рог", который вы видели каждый четверг. Рядом с привычным названием появилось еще одно - "Диалог". Как вы понимаете, это не просто дизайнерский изыск, а сигнал о том, что вы держите в руках обновленную газету.

Любая газета хороша до тех пор, пока она, как говорится, держит руку на пульсе той сферы, о которой она пишет. А наша современная жизнь по части насыщенности событиями и самыми разными нововведениями даст фору любой эпохе. Вот и мы решились на очередное преобразование, дабы оставаться актуальными, интересными и полезными для нашего читателя.

Газета в формате диалога подразумевает более тесное общение с читателем, больший акцент на самые животрепещущие темы сегодняшнего дня. Поэтому основными материалами газеты станут ответы на ваши вопросы, консультации по самым разным темам, комментарии, дискуссии... Мы постараемся достучаться до самых потаенных дверей властных кабинетов, найти "самых-самых" специалистов, узнать мнения самых авторитетных людей.

Оставайтесь с "Золотым Рогом", и, надеемся, вы сможете найти в газете в формате диалога ответы на самые острые вопросы, которые волнуют жителей Приморского края и его столицы Владивостока.

В наступившем году Издательская компания "Золотой Рог" отметит свое 15-летие. Спасибо вам, наши читатели, за то, что вы вновь с нами!

С уважением, редакция "ЗР".