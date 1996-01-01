От всего сердца приветствую всех вас с великим и спасительным праздником Рождества Христова и с Новым годом!

Сегодня торжествует и ликует весь православный мир, а вместе с ним и земля Русская, ибо во граде Вифлееме родился Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос.

Вера во Христа преображала Русь, направляла ее по пути духовного совершенствования. И труды были не напрасны. Земля русская, орошенная Евангельским учением, принесла Христу плоды святости и благочестия. Она родила Ему бесчисленный сонм святых. Потому-то ее и называют Святой Русью. Под знаком Рождественской звезды жила, трудилась и молилась Россия. Тысячу лет она шла за чудесной звездой, как евангельские мудрецы из мрака язычества ко Христу.

Где же теперь ты, Русь православная? Или тебя уже нет? Видишь ли еще своими духовными очами Рождественскую звезду на Востоке, слышишь ли ангельское пение с небес, стремишься ли в духовный Вифлеем, чтобы поклониться Рождественскому Богомладенцу и принести Ему свое верующее и любящее сердце.

Нет, ты не умерла, Русь! Но ты духовно ослепла и оглохла. Дорогие братья и сестры, возлюбленные приморцы, слава Богу, проходит тьма безбожных времен, наступает рассвет, восходит над Россией солнце Христовой любви. Уже запылали золотом купола православных церквей над богоспасаемой дальневосточной Приморской землей, уже по ее долинам и взгорьям разливается малиновый колокольный звон, зовущий сынов и дочерей русских в храмы Божии для прославления пришедшего на землю Бога Любви и Добра.

Довольно же, сыны русские, упорствовать и коснеть в безбожии, пора найти нам дорогу в православный храм, выбросить из своих сердец комплексы прошлой безбожной жизни и по примеру наших доблестных и любвеобильных предков надеть без ложного стыда на свою грудь крест и быть верными учениками Христовыми и любящими сынами и дочерьми своего Отечества.

Из тьмы своей души от советских и демократических идеалов, от духовного смрада нашей безнравственной жизни, как волхвы из языческой страны, пойдемте, братья и сестры, за Рождественской звездой к свету Вифлеемских яслей. И пусть грядущий Новый год будет годом нашего духовного обновления, нашего искреннего покаяния, нашего возвращения ко Христу!

Христос рождается, славьте!