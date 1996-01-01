Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Где же теперь ты, Русь православная?
От всего сердца приветствую всех вас с великим и спасительным праздником Рождества Христова и с Новым годом!
Сегодня торжествует и ликует весь православный мир, а вместе с ним и земля Русская, ибо во граде Вифлееме родился Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос.
Вера во Христа преображала Русь, направляла ее по пути духовного совершенствования. И труды были не напрасны. Земля русская, орошенная Евангельским учением, принесла Христу плоды святости и благочестия. Она родила Ему бесчисленный сонм святых. Потому-то ее и называют Святой Русью. Под знаком Рождественской звезды жила, трудилась и молилась Россия. Тысячу лет она шла за чудесной звездой, как евангельские мудрецы из мрака язычества ко Христу.
Где же теперь ты, Русь православная? Или тебя уже нет? Видишь ли еще своими духовными очами Рождественскую звезду на Востоке, слышишь ли ангельское пение с небес, стремишься ли в духовный Вифлеем, чтобы поклониться Рождественскому Богомладенцу и принести Ему свое верующее и любящее сердце.
Нет, ты не умерла, Русь! Но ты духовно ослепла и оглохла. Дорогие братья и сестры, возлюбленные приморцы, слава Богу, проходит тьма безбожных времен, наступает рассвет, восходит над Россией солнце Христовой любви. Уже запылали золотом купола православных церквей над богоспасаемой дальневосточной Приморской землей, уже по ее долинам и взгорьям разливается малиновый колокольный звон, зовущий сынов и дочерей русских в храмы Божии для прославления пришедшего на землю Бога Любви и Добра.
Довольно же, сыны русские, упорствовать и коснеть в безбожии, пора найти нам дорогу в православный храм, выбросить из своих сердец комплексы прошлой безбожной жизни и по примеру наших доблестных и любвеобильных предков надеть без ложного стыда на свою грудь крест и быть верными учениками Христовыми и любящими сынами и дочерьми своего Отечества.
Из тьмы своей души от советских и демократических идеалов, от духовного смрада нашей безнравственной жизни, как волхвы из языческой страны, пойдемте, братья и сестры, за Рождественской звездой к свету Вифлеемских яслей. И пусть грядущий Новый год будет годом нашего духовного обновления, нашего искреннего покаяния, нашего возвращения ко Христу!
Христос рождается, славьте!
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин