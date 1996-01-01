Какое потрясающее свинство!

По лунному календарю он наступит 18 февраля 2007 года. Заметим, что на Востоке приход Нового года больше приближен к реальной весне и потому более логичен. Год Свиньи (или Кабана) - время новых надежд на удачу и счастье, особенно в денежных делах. Самым благоприятным он должен быть для предпринимателей и бизнесменов любого масштаба. Совсем не случайно во многих странах именно Свинья является символом богатства, даже копилки обычно делаются в виде толстых свинок. Можно вспомнить, что наш исконный Иван-дурак в одной из народных сказок добывает "свинку - золотую щетинку с двенадцатью поросятами и серебряную ветку с золотой сосны". Хотя в России гораздо чаще соотносят свинью с грязью. Впрочем, и золото - тоже...

Китайский Новый год

Так этот праздник обычно называют в России. Однако к 12-летнему циклу Шиэр Шэнся-шэнь ("души животных двенадцати лет") китайцы имеют не большее отношение, чем иные народы Востока. Некоторые ученые считают, что соответствие каждого года 12-летнего цикла какому-либо животному было заимствовано древними китайцами у тюрко-монгольских племен еще в III веке до нашей эры. А нынешние представления о годах Мыши, Быка, Тигра и так далее - до Кабана появились в странах Дальнего Востока примерно в X веке. По поводу их появления есть несколько легенд (типа "позвал Будда зверей..."), но порядок чередования фигур во всех странах Востока одинаков.

У корейцев символы животного цикла называются Сибиджисин и изображаются в виде человеческих фигур с головами зверей. При этом есть незначительные отличия от китайского зоопарка (Кот вместо Зайца, например). Еще у корейцев известен Панбэксин - дух, охраняющий направления в пути движения сил Тьмы и Света. В год Свиньи он стережет восточную сторону света, так что с этого направления в 2007 году нам ничего плохого не стоит ожидать. Следует также добавить, что год Свиньи - последний в 12-летнем "построении" зверюшек. Следующий год Мыши откроет очередной цикл, новый и для общества, и для отдельной фирмы, и для каждого человека.

В Китае свиньям посвящено немало страниц литературы, истории и мифологии. Так, герой китайских мифов по имени И, совершая свои подвиги, убил страшное чудовище Цзочи (что можно перевести как "Клык-бурав") и поймал свирепого кабана Фэнси, пожиравшего людей и скот. Еще более жуткое создание древнекитайской мифологии - Бинфэн. Это своеобразный Тяни-Толкай "мэйд ин Чайна": по описанию "обликом подобен дикому кабану, сзади и спереди у него по голове". На Тибете среди буддистов известен хозяин ада и судья мертвых Шиндже, имеющий четырех помощников: один из них, с головой вепря, прикидывает на счетах соотношение добра и зла человека.

Среди простого народа Поднебесной Свинья обычно имеет благопожелательный смысл. На многих китайских рисунках и вышивках изображается могучих размеров свинья, которая тащит к двери дома мешок, полный сокровищ. Также часто можно увидеть фигурки поросят, держащих во рту жемчужины - это тоже символизирует пожелания богатства и благополучия дому. Китайцы считают, что люди, родившиеся в год Свиньи, - добрые, прилежные и удачливые, они наделены качествами лидера и при этом охотно помогают другим. Кроме того, они легко приспосабливаются к обстоятельствам и обладают способностью выходить из самых сложных житейских ситуаций.

Страшные кабаны...

Надо заметить, что в европейской традиции образ Свиньи не столь приятен и однозначен. Чувствуется, что в прежние времена человеку немало пришлось поохотиться на диких кабанов, причем добыть этого зверя было не просто. Самый известный миф на эту тему (разумеется, древнегреческий) рассказывает о так называемой Калидонской охоте. Как-то раз царь города Калидона Ойней, принося жертву всем богам, пропустил Артемиду. Разгневанная богиня-охотница наслала на Калидон свирепого вепря огромной величины, который не только опустошал поля и с корнем вырывал плодовые деревья в садах, но и убивал жителей, которым пришлось прятаться за городскими стенами. Тогда Ойней решил устроить охоту на вепря и пригласил поучаствовать в ней самых известных героев Эллады, пообещав тому, кто убьет зверя, его шкуру в награду. Возглавил облаву сын царя Мелеагр. Когда собаки выгнали вепря из леса, он сразу же бросился на охотников. Тут началась свалка, в которой были ранены и убиты многие охотники, но в итоге добил вепря все же Мелеагр. Правда, Артемида после этого спровоцировала жестокую вражду между охотниками за трофей, перешедшую в войну, но это уже совсем другая история... К слову, четвертый подвиг знаменитого Геракла заключался в поимке эриманфского вепря, которого герой загнал в глубокий снег и связал.

В Западной Европе общеизвестны легенды об охоте короля Артура на дикого вепря по кличке Турх Труйт. Он годами разбойничал в Уэльсе и Ирландии, оставляя за собой мертвецов и разрушения, причем все время уходил от погони. Человек, возглавлявший охоты на него, в разных странах Европы назывался Диким охотником, Черным всадником и прочими романтическими именами. Порой на дикого кабана пытались списать свои преступления всякие отрицательные персонажи. Так, знаменитый Сигурд, герой германо-скандинавского эпоса, был убит своими врагами во время охоты на вепря, причем убийцы по возвращении в замок утверждали, что Сигурда растерзал зверь.

Надо сказать, что многие герои мифов и сказок погибали от клыков кабана. По этой причине даже весенний цветок адонис имеет отношение к свиньям. Началось все в Древней Греции. Оставшегося сиротой красавчика Адониса захотели воспитывать и Афродита - богиня любви, и Персефона - владычица царства мертвых. Их спор разрешил сам Зевс, велев Адонису часть года проводить под землей с Персефоной, а часть - на воле с Афродитой. Со временем юноша стал возлюбленным Афродиты (впрочем, выбор его вполне понятен). Но Артемида наслала на юношу дикого кабана, который его смертельно ранил. Афродита горько оплакала Адониса, и слезы ее превратились в цветок.

...И просто свиньи

Самые известные произведения на "свинскую тему" - русская сказка о Крошечке-хаврошечке и бессмертные "Три поросенка". Есть еще басни дедушки КРЫЛОВА "Свинья под дубом" и просто "Свинья". Детям хорошо известны телевизионный Хрюша и мультяшные Фунтик и Пятачок. С последним связана любопытная история. Как известно, у нас есть свой мультик о медвежонке Винни-Пухе, а существует еще и диснеевский фильм. Так вот, недавно турецкая государственная телекомпания "TRT" отказалась от его показа как раз из-за Пятачка, друга Пуха. В компании посчитали, что положительный образ поросенка может оскорбить религиозные чувства юных мусульман...

Отношение наших соотечественников к свинье выражено в поговорках "Свинья грязи найдет", "Пусти свинью за стол, она и ноги на стол", "Гусь свинье не товарищ" и "Со свиным рылом в калашный ряд", а также в выражениях типа "Как свинья в апельсинах...", "Подложить свинью" и "Метать бисер перед свиньями". Всем понятно, что значит "свинское поведение" или "напился, как свинья", но при этом сало любят тоже почти все. Между прочим, на самом деле свинья - очень чистоплотное и легко приручаемое животное, и в последние годы в Европе вошло в моду держать миниатюрных свинок в квартирах. А в Полинезии издавна люди жили вместе со свиньями, и ничего.

Из истории известны случаи боевого применения свиней в качестве оборонительного оружия - против слонов. Слоны в древности выполняли функции танков, и отразить их атаку было весьма сложно. Поэтому римляне придумали гнать против слонов измазанных смолой и подожженных свиней, визг которых обращал слонов в бегство...

Наиболее известное "гражданское" применение свиней - "охота" на трюфели. Хавроньи находят грибы по запаху, поэтому натаскивать их не надо. Они чуют добычу за 10-20 метров, бегут и откапывают, чтобы тут же съесть. Поэтому поисковых свиней водят на поводке, а сразу же после того, как хрюшка "сделает стойку", награждают ее чем-нибудь вкусным.

Главное же предназначение свиней - так сказать, кулинарное. Хотя раньше их нередко использовали в качестве сторожевых животных. Конечно, собаки лают погромче, но зато чутье и слух у хрюшек - отменные. Свиньи часто выступают в цирке (вспомним Хавронью Ивановну из чеховской "Каштанки"), во многих странах проводятся поросячьи бега, хрюшки используются в медицинских целях, для поисков наркотиков, снимаются в кино. Одной из самых известных хавроний-артисток была "дойче швайн Луиза" из Ганновера. Она более 70 раз появлялась на кино- и телеэкране и даже участвовала в качестве статистки в спектаклях ганноверского оперного театра (но не пела, конечно).

Свинья в истории

Продолжая мифическую часть "свинячьей" темы, можно припомнить и Древнюю Индию. Тамошний творец всего сущего Праджапати, воплотившись в вепря, поднял на своих клыках землю из мирового пространства.

А знаете, откуда появилось построение воинов "свиньей"? Оказывается, Хаддинг, один из героев скандинавского эпоса, был обучен этому боевому строю самим Одином, верховным богом. Один был хозяином Вальгаллы, особого царства мертвых для павших в бою храбрых воинов. Так вот, в этом воинском раю его обитатели пировали, распивая медовое молоко козы Хейдрун (видимо, с немалыми градусами) и закусывая неиссякающим мясом вепря Сэхримнира.

У литовцев был даже отдельный "свиной бог" - Припаршис. Фрейр, один из многих скандинавских богов, владел чудесным вепрем по кличке Гуллинбурсти, что означало "Золотая щетина". Впрочем, и Сварог, славянский бог огня, имел огромного вепря, выходившего по его зову из морских волн. А волшебница Кирка, обитавшая на острове Эя в Средиземном море, превратила спутников Одиссея в целое стадо свиней, опоив их колдовским напитком. Впрочем, способностью оборачиваться свиньей обладала почти вся нечистая сила, особенно славянская. Возможно, именно отсюда пошло представление о свинье как о "нечистом" животном, которое особенно заметно среди мусульман и евреев.

Интересно, что отрицание свинины по религиозным мотивам имело место и в Древней Греции. Согласно одному из мифов, отец оставил двух своих дочерей стеречь погреб, где хранились кувшины с дорогим вином. Однако девушки заснули, и погреб разорили свиньи. Боясь гнева отца (видать, суров был), сестры бросились со скалы в море, но были спасены Аполлоном. Он перенес их в Херсонес Карийский, где девицам стали поклоняться. Так вот, к принесению им жертв не допускались люди, касавшиеся свиней или евшие свинину. А вот у египтян был Сет - бог чужих стран. Среди его священных животных числилась и свинья, называемая при этом "отвращением для богов".

В небольшом городке Мурса на севере Португалии, прямо на центральной площади, стоит памятник свинье. Статуя длиной от хвоста до пятачка 1,85 метра выполнена из гранита в древние времена. Историки считают, что ее создали племена, обитавшие в этих местах еще до кельтов - вероятно, свинья была их тотемом. А в германском Бремене есть скульптурная группа свинопаса со своими свинками. Разумеется, это современное творение, увековечившее знаменитую сказку Ганса-Христиана АНДЕРСЕНА. Еще любопытнее "распиарено" это животное в Англии. Там довольно часто встречаются ресторанчики под странным названием "Свинья и свистулька", история которого теряется во тьме веков.

Итак, с годом Свиньи вас! Как говорится, бог не выдаст, свинья не съест!