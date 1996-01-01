Подарок школе-интернату от бизнесменов

Слово "благотворительность" говорит само за себя: творить благо. Арт-галерея "Palazzo" совместно с кафе "Кошка" провели на прошлой неделе тематический благотворительный вечер "Япония сегодня". Спонсорское участие в нем приняли хабаровские компании "Мозель" и "Опт-Лидер". Целью мероприятия был сбор денег на проведение новогоднего праздника для более 100 незрячих и слабовидящих детей единственной в крае специализированной школы-интерната.

Пригласительные билеты ценой в 500 руб. были разосланы многим крупным учреждениям. Говоря откровенно, не все их приобрели: моя хата с краю - ничего не знаю - довольно популярное кредо. Но таких людей все-таки, меньшинство, большинство проявило понимание.

Вечер проводился в середине недели, и не все смогли выкроить время для участия в аукционе. Некоторые, приобретая билеты, знали, что не смогут прийти. Спасибо за это коллективу Региобанка, например.

Кроме продажи билетов на вечере был проведен аукцион, где выставлялись авторские работы хабаровского путешественника Вадима КУРИКА. Для аукциона арт-галерея "Palazzo" приготовила 26 его фотографий, сделанных во время путешествий по Стране восходящего солнца. Начальная цена каждого лота равнялась 500 рублям. Шаг - 50 руб. В итоге часть картин ушла вдвое выше первоначальной цены.

Для школы-интерната вырученная сумма денег - это приятный и неожиданный подарок, причем весомый. Остается только пожелать детям счастливого Нового года. Пускай не все они смогут увидеть Деда Мороза и Снегурочку - их радость от этого не уменьшится. Спасибо всем, кто принял участие в этой акции.