Компаний-перевозчиков стало меньше

В администрации Владивостока завершается процедура заключения договоров с транспортными предприятиями на перевозку пассажиров в 2007 г. Право на оказание данных услуг получили только те компании, деятельность которых отвечает требованиям властей по качеству и безопасности поездок.

Если в прошлом году на рынке пассажирских автоперевозок работали 22 фирмы, то в следующем их число уменьшится. С четырьмя перевозчиками - "Легенда", "Сити-Лайн", "Влад-Такси" и "Автобизнес-ДВ" - договоры на обслуживание были расторгнуты и не продлены. Прекращено сотрудничество и с ООО "РТС-Драйв".