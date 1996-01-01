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Субсидии на услуги ЖКХ подверглись утруске

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутаты кавалеровской районной думы обратились к губернатору Сергею ДАРЬКИНУ и в ЗС ПК с просьбой пересмотреть размер регионального стандарта оплаты за жилищно-коммунальные услуги для населения.

13 октября этого года губернатор подписал постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Приморского края от 16 января 2006 г. 6-па "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг". Согласно этому документу был резко снижен стандарт оплаты за комуслуги и соответственно уменьшились в 1,5-2,5 раза субсидии на оплату коммунальных расходов для самых незащищенных категорий граждан - для одиноко проживающих пенсионеров, семей пенсионеров и многодетных семей. Это, по мнению районных парламентариев, свело на нет действие ранее принятого краевого закона, по которому были повышены социальные нормы жилья для пенсионеров и многодетных семей. Не успели, как говорится, старики и многодетные семьи порадоваться и вкусить все прелести нового закона, как у них тут же отобрали половину жилищных субсидий, поступающих на личные счета. Кавалеровские думцы полагают, что новое постановление губернатора нарушает п.2 ст. 55 Конституции РФ: никто не имеет права издавать законы, отменяющие и умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Так, по словам кавалеровского пенсионера, инвалида и ветерана труда Степана КАРЧЕВСКОГО, одиноко проживающего в трехкомнатной квартире площадью 59 кв. м, вместо 700 с лишним рублей ему, соответственно постановлению губернатора о снижении стандарта оплаты за услуги ЖКХ, начислили субсидию за ноябрь в размере 260 руб. При этом при пенсии в 3,7 тыс. он заплатит за все комуслуги не 22% от доходов, а все 37% - 1379 руб. А за декабрь и того больше - все 50%. При таком "семейном бюджете" пенсионер должен половину своей жалкой пенсии отдавать только на оплату жилья и экономить буквально на всех остальных расходах, включая питание и лечение. Короче, впору ноги протянуть...

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