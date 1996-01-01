Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Субсидии на услуги ЖКХ подверглись утруске
Депутаты кавалеровской районной думы обратились к губернатору Сергею ДАРЬКИНУ и в ЗС ПК с просьбой пересмотреть размер регионального стандарта оплаты за жилищно-коммунальные услуги для населения.
13 октября этого года губернатор подписал постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Приморского края от 16 января 2006 г. 6-па "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг". Согласно этому документу был резко снижен стандарт оплаты за комуслуги и соответственно уменьшились в 1,5-2,5 раза субсидии на оплату коммунальных расходов для самых незащищенных категорий граждан - для одиноко проживающих пенсионеров, семей пенсионеров и многодетных семей. Это, по мнению районных парламентариев, свело на нет действие ранее принятого краевого закона, по которому были повышены социальные нормы жилья для пенсионеров и многодетных семей. Не успели, как говорится, старики и многодетные семьи порадоваться и вкусить все прелести нового закона, как у них тут же отобрали половину жилищных субсидий, поступающих на личные счета. Кавалеровские думцы полагают, что новое постановление губернатора нарушает п.2 ст. 55 Конституции РФ: никто не имеет права издавать законы, отменяющие и умаляющие права и свободы человека и гражданина.
Так, по словам кавалеровского пенсионера, инвалида и ветерана труда Степана КАРЧЕВСКОГО, одиноко проживающего в трехкомнатной квартире площадью 59 кв. м, вместо 700 с лишним рублей ему, соответственно постановлению губернатора о снижении стандарта оплаты за услуги ЖКХ, начислили субсидию за ноябрь в размере 260 руб. При этом при пенсии в 3,7 тыс. он заплатит за все комуслуги не 22% от доходов, а все 37% - 1379 руб. А за декабрь и того больше - все 50%. При таком "семейном бюджете" пенсионер должен половину своей жалкой пенсии отдавать только на оплату жилья и экономить буквально на всех остальных расходах, включая питание и лечение. Короче, впору ноги протянуть...
Новости тематики
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
Новости раздела
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- На Сахалине стартовал финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- В Приморье задержали группу вымогателей