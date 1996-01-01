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Подавились школьным завтраком
Многострадальный и уже принятый депутатами закон о бесплатном питании школьников младших классов до сих пор не подписан. Последний срок, когда можно было поставить под законом подпись, истек в минувшую субботу.
Таким образом, благие намерения депутатов накормить младшеклассников за счет бюджета успехом не увенчались. Впрочем, винить исполнительную власть в жестоком отношении к детям тоже неверно. Исполнительная власть сопротивлялась этому законопроекту депутата Владимира МАСЛОВСКОГО с самого начала, когда он был только идеей. Дело в том, что только выделением денег на питание проблема не решается.
Организация горячего питания предусматривает наличие в школах как минимум кухонь, как максимум - еще и имеющих разрешение от санитарных врачей. Но школьные столовые есть не везде. Закон же обязывает детей кормить и не предусматривает финансирования закупок оборудования для организации питания школьников.
Таким образом, принятый депутатами закон есть в некотором роде диагноз приморских властей: одни не знают положения дел с питанием в школах и, видимо, не знают, у кого спросить. А чиновники администрации так твердо не хотят кормить детей, что не подсказали депутатам, как помудрее написать закон, чтобы его неисполнение перестало быть позором для края.
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