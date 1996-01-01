www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.99 р. 100 JPY: 58.27 р.
EUR: 74.9 р. 10 CNY: 94.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Подарок от РЭК

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Приморского края утвердила повышение с 1 января 2007 г. тарифов на электроэнергию по ОАО "Дальэнерго" в среднем на 10%.

РЭК определила тарифы на электроэнергию: для населения - 99 коп. за киловатт-час (89 коп. за кВт/ч в 2006 г., рост на 13%), для бюджетных потребителей - 2,03 руб. (1,88 руб. ранее). Для прочих потребителей рост тарифа на электроэнергию в среднем составит 8%, в зависимости от питающего напряжения (высокое, среднее, низкое). Средний тариф на тепловую энергию увеличился на 8,8%. Тариф для жилищных организаций, обеспечивающих теплом жилой фонд, установлен в 788,7 руб. за гигакалорию (717 руб./Гкал в 2006 г.), для прочих потребителей, в том числе бюджетных, тариф установлен на уровне 954 руб./Гкал (867,3 руб./Гкал ранее). В отдельную группу выделены сельскохозяйственные производители, тариф для которых установлен на уровне 833,4 руб./Гкал.

Данные тарифы будут действовать с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г. "Решение РЭК считаю стратегически верным. Конечно, мы еще очень далеки от того уровня тарифа для промышленности, который можно было бы назвать благоприятным для развития бизнеса, но сам факт постепенного выравнивания тарифов между двумя основными группами потребителей (население и промышленность) все же свидетельствует о движении в этом направлении", - прокомментировал решение РЭК генеральный директор ОАО "ДВЭУК" - председатель Правления ОАО "ДЭК" Виктор МЯСНИК. Стоимость электроэнергии для населения в Приморском крае по-прежнему самая низкая в ДВФО. Например, в Хабаровском крае киловатт-час стоит 1,6 руб., и в следующем году ожидается увеличение этой цифры на 13%.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru