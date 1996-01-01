Подарок от РЭК

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Приморского края утвердила повышение с 1 января 2007 г. тарифов на электроэнергию по ОАО "Дальэнерго" в среднем на 10%.

РЭК определила тарифы на электроэнергию: для населения - 99 коп. за киловатт-час (89 коп. за кВт/ч в 2006 г., рост на 13%), для бюджетных потребителей - 2,03 руб. (1,88 руб. ранее). Для прочих потребителей рост тарифа на электроэнергию в среднем составит 8%, в зависимости от питающего напряжения (высокое, среднее, низкое). Средний тариф на тепловую энергию увеличился на 8,8%. Тариф для жилищных организаций, обеспечивающих теплом жилой фонд, установлен в 788,7 руб. за гигакалорию (717 руб./Гкал в 2006 г.), для прочих потребителей, в том числе бюджетных, тариф установлен на уровне 954 руб./Гкал (867,3 руб./Гкал ранее). В отдельную группу выделены сельскохозяйственные производители, тариф для которых установлен на уровне 833,4 руб./Гкал.

Данные тарифы будут действовать с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г. "Решение РЭК считаю стратегически верным. Конечно, мы еще очень далеки от того уровня тарифа для промышленности, который можно было бы назвать благоприятным для развития бизнеса, но сам факт постепенного выравнивания тарифов между двумя основными группами потребителей (население и промышленность) все же свидетельствует о движении в этом направлении", - прокомментировал решение РЭК генеральный директор ОАО "ДВЭУК" - председатель Правления ОАО "ДЭК" Виктор МЯСНИК. Стоимость электроэнергии для населения в Приморском крае по-прежнему самая низкая в ДВФО. Например, в Хабаровском крае киловатт-час стоит 1,6 руб., и в следующем году ожидается увеличение этой цифры на 13%.