Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Подарок от РЭК
Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Приморского края утвердила повышение с 1 января 2007 г. тарифов на электроэнергию по ОАО "Дальэнерго" в среднем на 10%.
РЭК определила тарифы на электроэнергию: для населения - 99 коп. за киловатт-час (89 коп. за кВт/ч в 2006 г., рост на 13%), для бюджетных потребителей - 2,03 руб. (1,88 руб. ранее). Для прочих потребителей рост тарифа на электроэнергию в среднем составит 8%, в зависимости от питающего напряжения (высокое, среднее, низкое). Средний тариф на тепловую энергию увеличился на 8,8%. Тариф для жилищных организаций, обеспечивающих теплом жилой фонд, установлен в 788,7 руб. за гигакалорию (717 руб./Гкал в 2006 г.), для прочих потребителей, в том числе бюджетных, тариф установлен на уровне 954 руб./Гкал (867,3 руб./Гкал ранее). В отдельную группу выделены сельскохозяйственные производители, тариф для которых установлен на уровне 833,4 руб./Гкал.
Данные тарифы будут действовать с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г. "Решение РЭК считаю стратегически верным. Конечно, мы еще очень далеки от того уровня тарифа для промышленности, который можно было бы назвать благоприятным для развития бизнеса, но сам факт постепенного выравнивания тарифов между двумя основными группами потребителей (население и промышленность) все же свидетельствует о движении в этом направлении", - прокомментировал решение РЭК генеральный директор ОАО "ДВЭУК" - председатель Правления ОАО "ДЭК" Виктор МЯСНИК. Стоимость электроэнергии для населения в Приморском крае по-прежнему самая низкая в ДВФО. Например, в Хабаровском крае киловатт-час стоит 1,6 руб., и в следующем году ожидается увеличение этой цифры на 13%.
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- На Камчатке более 900 туристов посетили заповедник "Командорский" в 2018 году
- На Сахалине строят школы будущего
- Дни Дальнего Востока состоятся в Москве во второй раз
- На фестивале "Зима начинается с Якутии" зажгут и покажут "Елки"
- На Сахалине строят школы будущего
- Первый гастрофестиваль "ПапоротнИКРАб" пройдет на Камчатке
- Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский" на Камчатке
- От керосиновой лампы до "цифры"
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное