Ждите сюрпризов в 2007-м!

Перед вами, уважаемые читатели, последний номер деловой газеты (вторничный выпуск) "ЗР" в уходящем году.

Приморские бизнесмены считают 2006-й, в целом, годом стабильным, хотя за это время произошло много событий. Надеемся, что наша газета в уходящем году писала как раз о тех событиях и находила как раз ту информацию, которую вы ждали. А это, поверьте, не так-то просто. Деловая газета в идеале должна выдавать на-гора не просто информацию, а информацию максимально достоверную, очищенную от шелухи слухов и неясности. Ведь деловой люд в "общении" с прессой не любит тратить время попусту, а если уж бизнесмен взял газету в руки, то, будьте добры, подавайте ему самое горячее и свежее блюдо. Мы старались!..

Год будущий станет годом нового этапа в жизни "ЗР". Во-первых, в мае нам исполняется 15 лет, а во-вторых, газета, на наш взгляд, достаточно созрела, чтобы окончательно и бесповоротно переступить ставшие узкими местечковые рамки. Но пусть это, а также многое другое останется нашим подарком читателям, партнерам, рекламодателям...

Оставайтесь с нами, и вы все увидите сами!

Спасибо тем, кто нас читал, хвалил, направлял, критиковал, ругал, поддерживал в уходящем году! И здравствуйте те, кто станет для нашей редакции главными людьми в 2007 году! Мы о вас, наши читатели! С Новым годом!