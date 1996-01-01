Собаки проводили год Собаки

В минувшие выходные жителям Владивостока впервые представилась уникальная возможность увидеть сразу 1000 собак 112 пород из разных уголков России: Санкт-Петербурга, Москвы, Новокузнецка, Новосибирска, Якутска, Иркутска, Ангарска, Красноярска, Хабаровска, Благовещенска, Биробиджана.

Собачий олимп

Лучших друзей человека собрала вместе Интернациональная выставка "ЗООЭКСПО Владивосток - 2006", развернутая в спорткомплексе "Восход" под эгидой Приморского краевого клуба служебного собаководства (ПККС) РОСТО-ДОСААФ. Оба выставочных дня зал был полон посетителей. "Такого внимания жителей Приморья к собачьим выставкам у нас никогда не было", - признался судья-эксперт-кинолог RKF-FCI по всем породам собак и рабочим качествам, начальник ПККСС Олег ЯНЧЕВ. - Видно, это связано с тем, что мы провожаем год Собаки по восточному календарю".

Надо сказать, проводы "четвероногому другу" были устроены торжественные. В рамках выставки прошло много увлекательных состязаний: например конкурс "Веселый хвостик", "Шоу чемпионов-2006", занимательные викторины для детей на знание кинологической терминологии и собачьих пород. Конечно, прощание с годом Собаки не могло пройти без выбора лучшего пса. В любительской номинации собакой года по праву признана шотландская овчарка колли со звучным именем Kaslsr Charming Blyu Sky Favorite (хозяйка Екатерина РЫЛЬСКАЯ).

Наиболее широко на выставке были представлены такие породы, как ретриверы, немецкие овчарки, ньюфаундленды, йоркширские терьеры. А вот такие экзотичные породы, как самоедская собака, цвергшнауцер белый, немецкий дратхаар, бишон фризе, пти брабансон, салюки, фараонова собака, можно было увидеть только в единичных экземплярах. Впервые в истории собачьих состязаний Владивостока в традиционном "конкурсе красоты" принимали участие чемпионы мира - южнорусские овчарки Ольги и Анастасии АКСЕНОВЫХ и европейский чемпион - шотландский сеттер Юлии ГУСЕВОЙ.

"В этом году среди конкурсантов на две породы больше, и это наше достижение!" - говорит Олег Янчев. - Если в 2005 году на "собачьем небосклоне" засветилось 110 пород, то в этом году к ним добавились континентальный той папийон и южноафриканский бурбуль". Бурбуль вызвал повышенное внимание у собаководов, что не удивительно, так как в Приморском крае это единственный представитель своей породы. И, как оказалось, достойный, ведь судьи оценили южноафриканского бурбуля "на отлично", наградив титулом CAC (кандидат в чемпионы России по красоте).

Самурай и гейша

Владивосток стал первым в России городом, куда удалось пригласить авторитетного во всем мире судью с Тайваня ЛИ Ши Чена. Г-н Ли был приятно поражен уровнем организации выставки, не уступающим по всем параметрам общемировым стандартам, и особенно остался доволен черными русскими терьерами, среднеазиатскими овчарками и басенджи. Кроме того, экспертизу собак проводили: судья из Черногории Зоран БРАНКОВИЧ и его российские коллеги Лариса ГАЛИАСКАРОВА, Светлана БЕЛОГУРОВА, Олег Янчев.

Внешний вид четвероногого - главное для экспертов. "Собака на выставке - как фотомодель, огромную роль играют ее красота и благородный вид", - поясняет Олег Янчев. Но даже если пес - само совершенство, все равно хозяевам нужно изрядно потрудиться, чтобы снарядить его на выставку. Иначе на "собачьем Олимпе" обожаемому питомцу блистать не грозит. Поэтому своих любимцев владельцы готовят с большой тщательностью: расчесывают, стригут, сооружают эксклюзивные прически...

И тут не обошлось без маленьких собачьих "драм". Наталья СКИБА, владелица английского кокер-спаниеля Фила Мариса Даймонда накануне выставки отказалась выставлять своего питомца, так как парикмахеры ему "обкорнали пяточки". Организаторам с трудом удалось уговорить расстроенную женщину изменить решение. И не зря! Пяточки не помешали судьям-экспертам разглядеть истинную красоту английского коккер-спаниэля и признать его лучшим среди собак своей породы. Апофеозом второго дня состязаний стал костюмированный собачий бал "Рождественское шоу". Лучше всех показали себя "Самурай с гейшей" (Вячеслав Рыльский с колли длинношерстным) и "Пастушка с овечками" (юная Александра ЦАРЕВА со своими тремя шелти).

А победителем Владивостокской интернациональной выставки собак всех пород стал ньюфаундленд King of Helluland Viking, четвероногий гость из Тюмени хозяйки Татьяны АБУТОВОЙ. Второе и третье места заняли породистые владивостокские псы: китайская голая хохлатая собака Fantastik Kashmir Harley Davidson и далматин Utrenniy Breeze iz Terletskoy Dubravy. Стоит отметить, что местные собаки получили наибольшее число первых мест и интернациональных титулов.

До свидания, год Собаки!