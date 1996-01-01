Предчувствие модной зимы

Во Владивостоке, в холле театра "Андеграунд" ВГУЭС, состоялась выставка "Зимние сезоны" - Искусство создавать гармонию", посвященная 15-летию Союза дизайнеров России.

Его организаторами стали Приморское отделение союза дизайнеров России и Институт сервиса, моды и дизайна ВГУЭС. Открыла вечер советник ректора ВГУЭС по попечительству Людмила МАТВЕЕВА. Людмила Владимировна стояла у истоков открытия в Приморском крае новой специальности "дизайн" в 1991 году.

А чуть более 10 лет тому назад нынешний глава союза дизайнеров России Юрий НАЗАРОВ и величайший кутюрье современной России, президент Московского дома моды Вячеслав ЗАЙЦЕВ, посетив фестиваль молодежной моды "Пигмалион" во Владивостоке, стали инициаторами создания Приморского отделения Союза дизайнеров России.

Отметить юбилей пришли студенты, выпускники ВГУЭС, школьники, мечтающие о профессии дизайнера, представители предприятий, салонов и дизайн-студий.

Авторские работы представили студенты, дебютанты и профессионалы в номинациях: "Интерьер", "Ландшафтный дизайн", "Текстильный дизайн", "Графический дизайн", "Фитодизайн", "Прикладной дизайн", "Дизайн костюма", "Дизайн стола".

Дыханием зимы были овеяны изумительная ваза "Гламур" Натальи ЛИЧМАНЮК, очаровательные мягкие игрушки, куклы, зверушки - творчество большой группы студентов 4-го курса специальности "художественное проектирование костюма". Оригинальная работа первокурсницы Маши ЖОГОВОЙ - Снегурочка, которая вот-вот выйдет за рамки багета. Можно было потрогать руками звездную коллекцию выпускницы ВГУЭС Ольги СЕМЕНОВОЙ "Марион", которой аплодировали зрители и участники VI Международного конкурса молодых дизайнеров Благотворительного фонда "Русский силуэт", полюбоваться брошками и затейливыми сумочками из цветного войлока от творческого коллектива "Модный квартал", в котором увлеченно работают выпускницы ВГУЭС Татьяна ИЛЬИНЫХ и Руслана ЛЯХ.

Дизайнеры представили свои проекты, уже воплощенные в жизнь, и те, что в скором времени увидят свет. Среди них - авторские разработки выпускников ВГУЭС, создавших свои студии, Натальи КОСТИКОВОЙ, Антона БЕЛЬТЮКОВА и Станислава КАРАЧЕНЦЕВА, Андрея ПАКА, проекто-строительной фирмы "Аргус-арт".

Модное дефиле было несомненным украшением декабрьской выставки. Свои коллекции представили молодые дизайнеры - выпускники и студенты ВГУЭС. Тенденция pret-a-porte явственно витала в воздухе. А значит, все это можно носить не только на подиуме, но и в реальной жизни:

Коллекция "Свитфейс" Натальи ШЕВЧУК была согрета теплыми меховыми ушками, замшевыми сумками, травяными свитерами и брюками цвета мокко. Модели от Юлии РУДЬ "Правое дело" определяли талантливый супермикс молодого модельера - платья раскраски "милитэри", лисий хвост на плечах, беретки и кепи.

Коллекция Людмилы ЧИЖОВОЙ "Прохлада", уже не раз отмеченная на международных конкурсах, привнесла свежесть осеннего дня, смешала в себе яркие краски межсезонья: красный, оранжевый, коричневый. Насыщенная цветовая гамма дополнялась темно- синими и лазоревыми оттенками.

Детские коллекции молодых дизайнеров "Маленькая Англия" (Юлия ВОРОТНИКОВА), "Веснушка и кнопка" (Анна НИКИТИНА) " Kokeshi" (Анастасия ЛЮБАЕВА) в исполнении детского театра моды "Фея" ВГУЭС в который раз порадовали публику. Все авторы коллекций рекомендованы жюри для вступления в недавно созданную молодежную секцию Приморского отделения Союза дизайнеров.