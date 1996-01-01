Up-to-date от Людмилы Чижовой

Мир моды помимо своей эфемерности и иллюзорности образов, создаваемых манекенщицами на подиуме, имеет своих реальных исполнителей, авторов, из-под легких рук которых выходят летящие платья, экстравагантные блузоны, деловые костюмы и многое другое. Словом, все, что можно назвать английским словом up-to-date (современно) с поправкой, что это можно носить, а не только надеть на бал-маскарад. Приморские дизайнеры неоднократно доказывали, что им подвластна сфера prete-a-porte.

Очередной успех в Хабаровске коллекций Людмилы ЧИЖОВОЙ только подтвердил лидирующие позиции приморской fashion-индустрии. Что значит для молодого дизайнера возможность принимать участие в подобных показах и во всевозможных конкурсах, корреспондент "ЗР" поинтересовался у лауреата фестиваля молодежной моды "Пигмалион-2006".

- Людмила, в Хабаровске вы выступали в содружестве с "Модным кварталом". Как появился такой альянс? И почему именно Хабаровск?

- Мы давно знакомы с дизайнерами, составляющими "Модный квартал". Но поучаствовать в совместном внеконкурсном показе пришлось впервые и, надеюсь, не в последний раз. Дефиле в Хабаровске представляло собой презентацию ресторана "Фиеста-де-Рио". Для антуража были приглашены чернокожие девушки-танцовщицы, которые подчеркивали латиноамериканское настроение мероприятия.

- Ваши коллекции были тоже в латиноамериканском духе?

- Отнюдь. Появление моделей дизайнеров "Модного квартала" и моих работ должно было подчеркнуть общую атмосферу яркого праздника. Участие в подобных мероприятиях - удачный шанс заявить о себе, представить свои наработки. Кроме того, наши коллекции были выставлены на продажу. Гости презентации напрямую спрашивали: "Откуда вы?" Многих удивляло, что мода в истинном ее отображении существует здесь, на Дальнем Востоке.

- Какие из моделей вашей коллекции осели в гардеробе хабаровских модниц?

- Я привезла на показ 5 моделей. Каждая девушка была одета, что называется, "от и до", включая обувь и бижутерию. Из коллекции приобрели жакет, блузу, джемпер, а также ремень и серьги. Признаюсь, мне серьги самой очень нравились, они представляли собой кольца, изготовленные из кокоса, а внутри - радужный ободок. Их можно носить и в качестве клипс. Такой опыт производства бижутерии я приобрела в ходе модных показов. Часто оказывается, что у манекенщиц не проколоты уши, а бижутерия в ходе демонстрации необходима.

- Недавно вы вошли в десятку лучших на международном конкурсе молодых дизайнеров в КНР. Расскажите, с кем пришлось соперничать?

-.На конкурс было представлено 2 тыс. эскизов, отобрали 30. В дальнейшем вышли в финал 15 коллекций. Среди стран-участниц фигурировали Англия, Россия, Франция, Китай, Чехия и др. Победа досталась француженке китайского происхождения. Надо сказать, что и в прошлом году победа была за молодым китайским модельером. Поскольку я участвую в конкурсе уже второй раз, могу поделиться своими эмоциями. У меня создалось такое впечатление, что победители конкурса по стилю, манере исполнения коллекций, ткани и другим параметрам похожи друг на друга. Мода как будто идет вперед, а коллекции - как братья-близнецы. Это, конечно, удивляет. Большинство коллекций были в черно-белом или черно-сером исполнении плюс оттенки мокко, т.е. все то, что было модно в прошлые сезоны.

- Что-нибудь вас удивило на конкурсе?

- Некоторое бесшабашное отношение молодых дизайнеров к своей работе. В прошлом году на заключительной церемонии победителю задали вопрос: "Что вы чувствуете, ведь вы выиграли?" Молодой человек не смог ничего толком ответить, т.к. впервые участвовал и сразу победил. Да и коллекцию он собственноручно не отшивал. Он сделал только эскизы и отдал на изготовление в ателье. Это позволяют условия конкурса. В этом году один из участников конкурса - представитель Китая пошел еще дальше, он купил в магазинах вещи, на его взгляд, наиболее точно отображающие тенденции сегодняшней моды, и представил наряду с нашими работами. Его "творческую" находку жюри не оценило. Для российских модельеров такой подход просто неприемлем. Странно, что такое вообще допускают в фестивальном показе.

Хотя сам конкурс был проведен на серьезном уровне. Мы были абсолютно изолированы от жюри в течение 6 дней. И только в день награждения смогли напрямую у мэтров спросить о своих просчетах.

- Вы воспользовались таким шансом?

- Конечно. И услышала больше приятного, чем удручающего. Самым главным комплиментом было признание жюри моей способности работать с цветом. Наряду со мной лишь представительница Румынии не побоялась использовать более разнообразную цветовую гамму. Мы не ошиблись, т.к. вошли в десятку лучших. На показе моя коллекция выступала под №1, а как вы знаете, в начале конкурсов судьи придерживают оценки. Так случилось и со мной.

- В этом вам судьи признались?

- Да, это так. Мне удалось поговорить с одним китайским именитым дизайнером -ДЖИ ВЕНБО (Ji WENBO.) Он действительно заинтересовался моей работой и предложил помощь в дальнейшем, конечно же, указав на просчеты.

- Складывается впечатление, что с помощью подобных конкурсов китайцы отбирают себе на работу перспективных модельеров?

- Не вижу здесь ничего плохого. Это нормальная тенденция. Некоторые выпускники ВГУЭС давно работают в КНР, и там их высоко ценят. Как известно, большинство известных брендов отшивается именно в Китае, это высококачественная, фабричная одежда. И в данный момент наши соседи выходят на иной уровень, они только шьют под имя, но разрабатывают собственные коллекции, ничем не уступающие западным аналогам.

- Вспомните курьезные моменты вашего китайского путешествия. Их на модном показе, тем более зарубежном, наверное не избежать?

- Во-первых, меня поверг в шок внешний вид манекенщиц. Только после долгих переговоров с администрацией я смогла добиться смены состава. Следующей проблемой в работе с китайскими моделями является их острое нежелание демонстрировать модели, что называется, на голую грудь. Это также нонсенс в модном бизнесе. В общем, повоевать пришлось. Но это все рабочие моменты. В любом случае впечатления от конкурса остались только положительные, это большая школа.