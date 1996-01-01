В Дальнегорске возведут новый храм

И.о. главы Дальнегорского городского округа Виктор КОЛОСКОВ возглавит попечительский совет по привлечению и распределению внебюджетных средств для создания духовно-просветительского центра, строительства новых храмов в Дальнегорске и с. Сержантово.

В состав совета войдут также духовные лица, предприниматели, представители местных предприятий и общественных организаций. Подобные попечительские советы при местных администрациях созданы по решению губернатора и глав МО во всех районах и городах края. По словам Владыки Вениамина, цель подобных объединений священнослужителей, чиновников и хозяйственников - это попытка остановить духовную и культурную деградацию населения. В целом по краю планируется построить 28 новых храмов.