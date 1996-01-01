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Долги энергетики выбивают через суд

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

79,8 млн руб. задолжали дальнегорские потребители местному филиалу КГУП "Примтеплоэнерго". На 2817 человек поданы иски в суд на сумму 48 млн руб. После решения суда о взыскании долгов судебные приставы получили исполнительные листы по всем этим делам.

Еженедельно приставы совместно с сотрудником отдела сбыта филиала КГУП "Примтеплоэнерго" устраивают рейды по квартирам должников. Но ежемесячно из них удается вытрясти не более 400 тыс. руб. Как только дело доходит до описи и ареста имущества, должники быстро находят средства для погашения задолженности перед теплоэнергетиками. Но бывает, и описывать-то нечего: должники - безработные. Таких в перспективе будут выселять в общежития, но проблему придется решать совместно с МУП ЖКХ и горадминистрацией, причем через суд. А вот перед энергетиками, по данным ОАО "Дальнегорская электросеть", у дальнегорцев долгов почти нет, сборы составляют 95%. Злостных неплательщиков отключают от электроэнергии, а долги выбивают через суд, за год подано исков на 220 тыс. руб.

Кстати, с нового года в крае будут установлены единые тарифы на тепло- и электроэнергию для населения, а поставщики тепло- и электроэнергии будут находиться в равных условиях. Тарифы больше не будут зависеть от цен на топливо. Таково решение краевой администрации. Максимальный тариф на тепло для населения составит 1078 руб. за Гкал., на электроэнергию - 99 коп. за квт-час. В течение года тарифы меняться не будут. Разница между тарифами и стоимостью топлива предприятиям будет компенсироваться из краевого бюджета: на это выделяют 2,2 млрд руб. Установление единых тарифов на тепло- и электроэнергию по краю (кроме Владивостока, Артема и Партизанска, куда тепло поставляет "Дальэнерго") предусмотрено проектом краевого Закона "О субвенциях бюджетам МО для снижения платежей населения за тепловую и электрическую энергию". Проект разработан по инициативе губернатора и будет рассмотрен в ЗС ПК. По этому закону тарифы на тепло для населения в МО, где поставщиком тепла является "Примтеплоэнерго", повысятся на 10% - с 980 до 1078 руб. за Гкал.

Больше повезло дальнегорским связистам из районного узла электрической связи: население задолжало им всего 1,2 млн руб., предприятия и организации - более 130 тыс. руб. У связистов разговор с должниками короткий: если не оплатили счет вовремя, просто отключают телефон. Поэтому каждый месяц из 12 тыс. абонентов ДГО около 1 тыс. человек остаются без связи. В редких случаях ДРУЭС подает в суд на должников. Как ни странно, практика показывает, что самыми злостными неплательщиками бывают не пенсионеры, а предприниматели.

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