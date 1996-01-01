Конкурс по ремонту ТЭК состоялся

Первый этап открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение подрядных работ на объектах топливно-энергетического комплекса города прошел в администрации Владивостока, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Начальная сумма контракта составила 26 млн руб. Предмет контракта - выполнение подрядных работ по капитальному ремонту водопроводов в бухте Труда на острове Русском, на улице Лесной в бухте Лазурная, также реконструкция канализационного коллектора на острове Русский и др. При вскрытии конвертов на этот контракт претендовали ООО "Гидрострой", "Дальполимерстрой", "Секвойя", ОАО "Дальэнергомаш" и "Портстрой". До 25 декабря предстоит изучить заявки, проверить реальные возможности претендентов и определить победителей конкурса. Затем будет названо имя организации-победителя.