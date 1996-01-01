Учителям сделали подарок

По поручению губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА администрация края профинансировала декабрьскую заработную плату всем учителям Приморья.

Также губернатор распорядился продолжить в следующем году практику доплаты учителям, имеющим высокие разряды (с 12 по 14). Всего на эти цели будет выделено 240 млн руб., сообщает пресс-служба администрации края. По решению Сергея Дарькина администрация края профинансирует январские платежи территориального фонда обязательного медицинского страхования. Это обеспечит бесперебойную работу медицинских учреждений.