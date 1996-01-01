Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Подарок выбираем по характеру
Для многих выбор подарка является проблемой, которую на самом деле не так сложно решить. Существует несколько типов людей, которые делают лишь определенные подарки и ждут соответствующих от других. Об этом пишет интернет-издание "Правда.Ru".
Самый тяжелый из пяти типов - уклонист. Такой человек не выражает никаких желаний, потому что у него их нет. Известно, что само дарение предполагает выражение чувств, внимательность и близость - все это уклонист на дух не выносит. Он не будет показывать вам свою радость или громко благодарить. Если ему что-то нужно, то он лучше купит это сам и не будет ждать, пока кто-то подарит. К этому типу обычно относятся представители мужской половины старшего поколения. Совет: не пытайтесь подкупить их деньгами, этот фокус не пройдет. Интересно, что сами уклонисты довольно часто любят делать подарки.
Второй тип - активист. Этакий рубаха-парень, который всегда протянет руку помощи. Он по жизни очень активен. Такие люди крайне нетерпеливы при выборе подарка: вещь покупается моментально, долгие раздумья и поиски не его конек. Все-таки он обращает внимание на то, чем занимается человек и какое у него хобби. От активиста можно ожидать полезных штучек для рисования, готовки или спортивных аксессуаров, например. Вряд ли он станет упаковывать подарок, скорее, просто достанет прямо из магазинного пакета, пишет "T-online.de".
Следующий тип - модник. Его девиз: "Деньги роли не играют". Общительный, компанейский товарищ, при этом тайно фанатеющий от лейблов. Он долго обдумывает, как можно доставить другому человеку радость. Предпочитает дарить все самое высококлассное и брендовое, ожидая аналогичного в ответ. Дешевые тряпки вызывают у него приступ скептической аллергии. Модник плохо уживается с небогатыми людьми. С ним лучше общаться, имея, по крайней мере, небольшое состояние. В противном случае вам вряд ли будет хорошо друг с другом.
Менее придирчив пурист (идеалист). Он будет долго думать и пристально наблюдать за вами, прежде чем подберет подходящий подарок. Эти люди считают, что нужно дарить только такие подарки, которым сам был бы рад, поэтому предпочитает функционализм и благородство. Ярлычки, лейблы и бренды не имеют для него никакого значения, на деньги внимания не обращает. Как правило, идеалист дарит вещи, которые уже есть, только классом повыше.
Не всегда удачен подарок от романтика. Людей этого типа переполняют эмоции. Они настоящие профи высокого класса в искусстве упаковки. Как правило, придают большую ценность вещам, сделанным своими руками. Неудивительно, что в ящике стола найдется целый арсенал декоративных ленточек, бантиков и упаковочной бумаги. Конечно, они ожидают хвалебной оценки своего креатива. При этом им все равно, что вы из себя представляете и чего на самом деле хотите. Они подарят то, что сами считают восхитительным, не задумываясь о ваших предпочтениях. А такой подход не всегда приятен.
Теперь можно смело отправляться по магазинам. Нужно постараться учесть пожелания каждого типа, тогда выбор станет гораздо проще. Не бойтесь экспериментировать, удивлять и помните, что главное - внимание.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"