Подарок выбираем по характеру

Для многих выбор подарка является проблемой, которую на самом деле не так сложно решить. Существует несколько типов людей, которые делают лишь определенные подарки и ждут соответствующих от других. Об этом пишет интернет-издание "Правда.Ru".

Самый тяжелый из пяти типов - уклонист. Такой человек не выражает никаких желаний, потому что у него их нет. Известно, что само дарение предполагает выражение чувств, внимательность и близость - все это уклонист на дух не выносит. Он не будет показывать вам свою радость или громко благодарить. Если ему что-то нужно, то он лучше купит это сам и не будет ждать, пока кто-то подарит. К этому типу обычно относятся представители мужской половины старшего поколения. Совет: не пытайтесь подкупить их деньгами, этот фокус не пройдет. Интересно, что сами уклонисты довольно часто любят делать подарки.

Второй тип - активист. Этакий рубаха-парень, который всегда протянет руку помощи. Он по жизни очень активен. Такие люди крайне нетерпеливы при выборе подарка: вещь покупается моментально, долгие раздумья и поиски не его конек. Все-таки он обращает внимание на то, чем занимается человек и какое у него хобби. От активиста можно ожидать полезных штучек для рисования, готовки или спортивных аксессуаров, например. Вряд ли он станет упаковывать подарок, скорее, просто достанет прямо из магазинного пакета, пишет "T-online.de".

Следующий тип - модник. Его девиз: "Деньги роли не играют". Общительный, компанейский товарищ, при этом тайно фанатеющий от лейблов. Он долго обдумывает, как можно доставить другому человеку радость. Предпочитает дарить все самое высококлассное и брендовое, ожидая аналогичного в ответ. Дешевые тряпки вызывают у него приступ скептической аллергии. Модник плохо уживается с небогатыми людьми. С ним лучше общаться, имея, по крайней мере, небольшое состояние. В противном случае вам вряд ли будет хорошо друг с другом.

Менее придирчив пурист (идеалист). Он будет долго думать и пристально наблюдать за вами, прежде чем подберет подходящий подарок. Эти люди считают, что нужно дарить только такие подарки, которым сам был бы рад, поэтому предпочитает функционализм и благородство. Ярлычки, лейблы и бренды не имеют для него никакого значения, на деньги внимания не обращает. Как правило, идеалист дарит вещи, которые уже есть, только классом повыше.

Не всегда удачен подарок от романтика. Людей этого типа переполняют эмоции. Они настоящие профи высокого класса в искусстве упаковки. Как правило, придают большую ценность вещам, сделанным своими руками. Неудивительно, что в ящике стола найдется целый арсенал декоративных ленточек, бантиков и упаковочной бумаги. Конечно, они ожидают хвалебной оценки своего креатива. При этом им все равно, что вы из себя представляете и чего на самом деле хотите. Они подарят то, что сами считают восхитительным, не задумываясь о ваших предпочтениях. А такой подход не всегда приятен.

Теперь можно смело отправляться по магазинам. Нужно постараться учесть пожелания каждого типа, тогда выбор станет гораздо проще. Не бойтесь экспериментировать, удивлять и помните, что главное - внимание.