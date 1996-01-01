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Школьное неравенство
Вопреки распространенному заблуждению, частная школа - это не место, где делаются деньги на детях богатых родителей. Скорее, это место, где учителя помогают встать на ноги детям, не вписывающимся (или не желающими вписываться) в усредненные стандарты. Этот факт мало кто понимает, и потому с частных школ дерут три шкуры.
Например, в этом году летом депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон об автономных учреждениях. Он дает возможность отдать в частные руки все учреждения образования и культуры. Лучше от этого не станет никому, потому что уже существующие частные школы еле выживают. У этого вопроса длинная история. В августе 2004 г. Государственная дума РФ приняла поправки к федеральному закону "Об образовании". Были отменены льготы по налогам для негосударственных учебных заведений. Тогда в России было около 550 негосударственных школ. Плюс к ним работали организации дополнительного образования, различные языковые курсы, творческие и художественные студии. После роковых поправок выжили единицы. И хотя во всех законах школы значатся как некоммерческие организации, то есть они не имеют права получать прибыль, но по условиям жизни их приблизили к коммерческим организациям: арендная плата за помещение и за землю, за все услуги, которыми они пользуются, равны коммерческим ставкам.
- Частные школы вышли на администрацию Владивостока с просьбой о понижении арендной платы, - сказала Ольга МЫЗГИНА, директор частной школы "Гармония". - Надо сказать, что с нынешней администрацией города у нас складываются хорошие отношения. Еще у нас есть договоренность от имени негосударственных школ написать коллективное письмо в краевую думу. Мы будем просить принять решение о выделении норматива на каждого ребенка. Если государство на обучение школьника выделяет определенную сумму, то почему бы частным школам не претендовать на свою долю? В Москве такие перечисления практикуются. В Хабаровске принята другая форма поддержки: частные школы, работающие более десяти лет, полностью освобождаются от арендной платы. Надо четко понимать: как ни велика родительская плата, она едва покрывает расходы на питание, охрану, ремонт школы, работу учителей... На образовании еще никто в мире не разбогател. У нас на 75 детей приходятся 33 взрослых работника школы. Когда мы принесли в краевую думу свои раскладки, депутаты были крайне изумлены: "Как вы еще живете?".
- Мы сталкиваемся с абсолютным равнодушием со стороны государства, - рассказывает Людмила КИРСЕНКО, директор школы "Эврика". - Доходит до смешного. Звонят из поликлиники и говорят: "Заключите с нами договор и платите по 10 тысяч в месяц". "Стоп, - говорю я, - у каждого ребенка есть страховой полис. На каком основании вы требуете какую-то дополнительную оплату?" - "Ну вы же частники". - "Но мы же - школа!" Для нас не существует никаких налоговых послаблений. А ведь мы не вино-водочный магазин, дающий прибыли. Потому мы не можем даже пристроить к школе спортзал, потому что у нас едва хватает денег на существование. Недавно мы хотели подключиться к теплотрассе, так на нас "навесили" дополнительные работы по ремонту трассы к жилому дому. Этого нам уже не потянуть!
Есть серьезные проблемы и со льготами детям-"частникам" на проезд. В редакцию обратились родители сразу от нескольких таких школ и сообщили, что соответсвующие органы городской администрации категорически отказываются выдавать льготные проездные, комментируя свои действия простой фразой: "Крутых" детей пускай возят родители".
ДосьеТермин "негосударственная школа" - детище 90-х годов. Слова эти таят в себе неточность. Все частные школы проходят государственную аккредитацию, получают лицензию, выдают выпускникам государственные свидетельства об окончании школы. Школы работают по программам, которые соответствуют государственным, и еще дают дополнительные знания. В начале 90-х в Приморье были открыты первые частные школы. Среди них был "Вайс-колледж", его директор Александр РУДЕНКО попытался создать специализированную музыкальную школу. В России они открыты только в тех городах, где есть консерватории. Ныне музыканты - выпускники "Вайс-колледжа" - закончили консерватории, гастролируют по Европе. Но самого колледжа уже нет - закрылся по причинам экономическим. Список сей можно продолжить.
В Приморье имеют лицензию всего 16 частных школ - на порядок ниже, чем десять лет назад. "Золотой запас" их педагогических новаций никому, похоже, не нужен.
Поддерживать их никто не собирается. Правда, они стараются дружить между собой. Проводят олимпиады: по русскому языку и литературе - в "Дарине", по истории - в Азиатско-Тихоокеанской школе, по математике - в "Гармонии", по английскому - в "Эврике". Так и живем: пророки отдельно, а отечество - отдельно.
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