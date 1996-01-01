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Мост как "символ чистой красоты"?
14 декабря прошли общественные слушания по строительству моста через бухту Золотой Рог.
В кинотеатре "Нептун" зарегистрировались около 20 владивостокцев, однако присутствующих было куда больше. Больше, чем на слушаниях по генплану и бюджету города, на которые приходили по 20-30 неравнодушных. Не зря говорят, что владивостокцы в душе романтики - с мостом на Русский у них увязаны мечты о будущем города у моря. А бюджет... Его и без горожан "попилят".
Как предварительно анонсировалось событие, главная речь должна была идти "о возможном (предстоящем) предоставлении администрацией города земельного участка Департаменту дорожного хозяйства Администрации Приморского края для размещения мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 "Уссури" Хабаровск - Владивосток с о. Русский". Однако слушатели не увидели схем, на которых были бы показаны границы будущих землеотводов.
Как потом выяснилось, этот вопрос пока еще "плавает", хотя принципиально места опор, съездов, выходов из автомобильного туннеля определены. Фактически у проектировщиков остался один вариант размещения моста: из района "Центра занятости" на ул. Пушкинской над памятником морякам торгового флота, погибшим во Второй мировой войне, через бухту в район "Детского парка" на Чуркине. Здесь потоки машин разведутся с помощью развязки в пол "клевера".
Слушателей информировали, что есть 5 вариантов мостов, но предпочтительнее всех смотрится вантовый высоководный. Его длина должна составить 738 метров, а вместе с подъездами - 1,1 тыс. Ширина около 33 метров, или 6 полос, по 3 в каждую сторону. Нижняя часть моста будет поднята над уровнем моря на 67 метров. Высота пилонов составит 230 метров. В районе ул. Пушкинской дорога будет нырять в туннель и выходить на другой стороне сопки в районе ул. Некрасовской. Небольшой заезд на мост предполагается сделать и со стороны ул. Луцкого.
Специалисты отметили, что основной целью этого моста станет не связь центра города с Чуркиным, а создание транзитного проезда на о. Русский. Но для этого нужно будет построить еще один подобный мост. Сами выезды в центральной части города с моста уже сегодня представляются проблемными. Чтобы проехать в центр, придется "проскакивать" в район ул. Гоголя, а затем возвращаться по узкому Партизанскому проспекту или же пытаться выезжать под большим уклоном в районе католического костела в районе главного корпуса ДВГТУ на переполненную ул. Светланскую. При этом пустить здесь общественный транспорт не представится возможным.
Еще горше слушателям, пожалуй, было услышать, что проектировщики наотрез отказались от создания по мосту пешеходных связей между центром города и Чуркиным. А ведь чтобы пройти это расстояние пешком, достаточно всего 10-15 минут, и затем - рукой подать до самого центра города. В пробках можно простоять дольше! Конечно, пешеходные связи можно было бы закрыть от ветра светопрозрачными легкими конструкциями, но, по словам проектировщиков, это большая проблема. В общем, приоритет в пользу гипотетического "транзита" вызывает сегодня сомнения, а практическая польза для перспективного роста центра города в сторону Чуркина остается под вопросом.
Замечу, что один из участников консорциума - институт "Приморгражданпроект" в прошлом рекомендовал "отодвинуть" реализацию проекта моста через Золотой Рог на более отдаленную перспективу, а для начала сделать многоуровневую развязку по ул. Луговой. При этом существенно улучшались транспортные связи районов города, где проживает 200-250 тыс. человек, а не только 60-70 тыс., живущих на Чуркине.
Конечно, мост нам нужен. Мы о нем мечтали еще с царских времен. Скоро уже исполнится 50 лет, как его постоянно начали заносить в генпланы города. Но он нам нужен не только как "символ чистой красоты" для обслуживания туристов и их транзита на острова, а и для горожан, экономики Владивостока.
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