"Снежный Владивосток" на открытках

В преддверии Нового года Приморская почта представляет жителям города эксклюзивную коллекцию открыток.

Главная из особенностей этих новогодних открыток - изображение фантастических героев японской мультипликации "аниме" в "Снежном Владивостоке". Уже в середине декабря открытки поступили в продажу по специальной новогодней цене в 15 руб.