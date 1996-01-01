Стипендиат из Арсеньева мечтает учиться в МАИ

Арсеньевский школьник Сергей ЧЕРКАШЕНКО, ученик СШ № 1 и член авиамодельного кружка Центра внешкольной работы, вернулся из Москвы, где ему в числе прочих юных российских дарований вручили стипендию - 10 тыс. руб. - в рамках реализации федеральной программы "Одаренные дети". Эта подпрограмма - часть другой Федеральной программы "Дети России".

Кроме хорошей учебы в школе Сергей отличился тем, что нынешним летом занял первое место на чемпионате России по авиамодельному спорту и выполнил норматив мастера спорта. Его наставник - педагог дополнительного образования Геннадий ГУРЬЯНОВ, воспитанники которого являются и призерами разных соревнований, и студентами главного авиационного вуза России - МАИ. Сережа Черкашенко тоже мечтает стать студентом МАИ и учиться в Москве. И у него есть для этого все основания. А в столице юному арсеньевцу запомнилось посещение "Звездного городка", экскурсия по Москве, выступление артистов цирка.