На прием к Деду Морозу

Любимец малышей и взрослых Дед Мороз открыл свою резиденцию во Владивостоке. Навестить главного новогоднего персонажа можно уже сегодня в холле Театра молодежи по адресу: ул. Светланская, 15.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока со ссылкой на управление культуры и молодежной политики, здесь новогодний волшебник и его веселые помощники будут встречать гостей и дарить самым смелым и находчивым сладкие подарки.

Все желающие смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и даже посидеть на его волшебном троне. Резиденция Деда Мороза будет работать до 30 декабря с 15:00 до 19:00 часов.

Кроме того, здесь же принимаются работы на конкурс вязаных вещей "Тепло ваших рук". Участником конкурса может стать любой горожанин. Лучшие и оригинальные работы, связанные своими руками, будут отмечены подарками. Конкурсные работы будут переданы в детский дом и Седанкинский дом ветеранов.