Метания "Нашей Страны"

Неожиданно быстро закончилась широко разрекламированная акция протеста в районе скандальной стройки напротив здания администрации Владивостока. Точнее сказать, запланированный пикет не состоялся вообще. Представители молодежного движения "Наша страна", выступившие в роли "двигателей" протестных настроений, неожиданно решили ограничиться мирным диалогом с компанией-подрядчиком.

Активисты "НС" собирались провести пикет около стройплощадки на улице Мордовцева. Молодежь намеревалась потребовать соблюдения техники безопасности. Однако акцию протеста отменили буквально за несколько часов до начала. Как сообщила "ЗР" пресс-секретарь движения Татьяна НАГОРНАЯ, смысл проводить пикет пропал после того, как несколько активистов "НС" встретились с представителями компании-подрядчика. "Нам пообещали строже следить за соблюдением правил техники безопасности. ", - заявили в пресс-службе "НС".