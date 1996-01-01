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Марокко становится ближе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Африка - это в первую очередь яркие краски, например красный. А если добавить еще немного французского шика и африканскую кухню, мы перенесемся в La rouge, открытие которого состоялось в первый день зимы.

На вечеринку по поводу открытия во Владивостоке нового ресторана можно было пройти только по пригласительным. Между тем желающих попасть в La rouge (кстати, в переводе с французкого название переводится как "красный") оказалось гораздо больше: народ толпился у входа, обзванивая друзей в поисках пригласительных.

Перед самым открытием вдоль "красной дорожки", ведущей к La rouge, зажгли факелы и устроили огненное шоу. Смотрелось очень эффектно, правда, гостям приходилось немного нагибаться в целях безопасности. Через несколько часов огни, конечно же, погасли, но впечатляющее зрелище запомнилось надолго.

Интерьер помещения, а раньше здесь располагался Vinyl lounge, очень изменился. Он стал намного ярче и вычурнее: занавески из органзы, диванчики с подушками... Фирменный логотип La rouge выполнен в марокканском стиле - изящно, но, показалось, немного аляповато. Хотя на Востоке принято, чтобы все искрилось разноцветными орнаментами и красками.

Странным показалось отсутствие урн для мусора и пепельниц. Точнее, пепельницы, были, но достать их было не очень легко. А мусор из-за отсутствия урн приходилось оставлять на барной стойке. Зато был фуршет с огромным количеством фруктов и канапе, только вот тарелочек не нашлось.

...Время шло, местный бомонд постепенно стекался на заветную вечеринку. Бокалы звенели, а посетители щеголяли дизайнерскими нарядами. Организаторам удалось создать очень приятную атмосферу: казалось, что все мы находимся не во Владивостоке, а в восточной сказке. На смену миму, встречающему гостей у входа, пришел клоун, который развлекал всех фокусами.

В VIP зону, к сожалению, пускали не всех. И некоторых это даже чуть-чуть расстроило. За пульт встал специально приглашенный ди-джей из Москвы, и разгоряченную публику понесло.

Одна девушка, выскочившая из VIP-зоны, так растанцевалась с клоуном-фокусником, что тот засмущался. Что ж, танцевать фривольные танцы в паре с такими раскрепощенными девушками - вам не кроликов из цилиндра доставать...

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