www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Весь Владивосток в кармане

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В чем же его особенность? Во-первых, под одной обложкой удалось совместить и познавательную, и сугубо практическую информацию по самым насущным сферам городской жизни. Во-вторых, когда берешь книжку в руки, с первой секунды ощущаешь уровень добротно сделанной работы: высочайшее полиграфическое исполнение, прекрасная мелованная бумага, удобная "читабельная" верстка, богатый иллюстративный материал.

Ремарка составителей на первой же странице дает представление о новом проекте, предназначенном, в основном, для многочисленных гостей города. Впрочем, и для приморцев, не лишенных деловой активности и охоты к перемене мест, новое издание станет "верным лоцманом в гуще адресов и телефонов, даст ответы на самые насущные вопросы, которые могут неизбежно возникнуть в крупнейшем городе дальневосточного региона".

Открывается путеводитель небольшим историческим экскурсом. Он органично вписывается в общую канву повествования - выдержан в духе эксклюзивных, наиболее ярких фрагментов из "прошлой жизни" Владивостока. Более подробно представлена информация о бухте Золотой Рог, о людях, стоявших у истоков города, географических и климатических особенностях Владивостока, улице Светланской и привокзальной площади, морских памятниках и даже о тигре, еще в 1883 году ставшем атрибутом местной геральдики.

Однако главные издательские приоритеты расставлены таким образом, чтобы человек, впервые оказавшийся на берегах Тихого океана, не испытывал затруднений с информацией. Кажется, без внимания не остался ни один "туристически востребованный" объект приморской столицы: острова, пляжи, места прогулок, видовые площадки, санатории, турбазы, гостиницы, музеи, театры, рестораны, теннисные корты, сауны, салоны красоты, торговые дома, а также связь, транспорт, пункты обмена валют, диппредставительства...

Текст в путеводителе продублирован на английском языке, а формат издания в полном смысле слова карманный, что весьма удобно для пользователя. Кстати, по карману придется и цена путеводителя в торговых точках, не говоря уже об оптовых покупателях (например, туристических компаниях), для которых "Дальпресс" всегда предусматривает скидки.

Приобрести новый справочник-путеводитель можно уже на этой неделе в магазине "Кругозор" (остановка транспорта "Дальпресс"), а также в киосках ОАО "Владпресса", в супермаркетах и других торговых центрах города.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru