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Весь Владивосток в кармане
В чем же его особенность? Во-первых, под одной обложкой удалось совместить и познавательную, и сугубо практическую информацию по самым насущным сферам городской жизни. Во-вторых, когда берешь книжку в руки, с первой секунды ощущаешь уровень добротно сделанной работы: высочайшее полиграфическое исполнение, прекрасная мелованная бумага, удобная "читабельная" верстка, богатый иллюстративный материал.
Ремарка составителей на первой же странице дает представление о новом проекте, предназначенном, в основном, для многочисленных гостей города. Впрочем, и для приморцев, не лишенных деловой активности и охоты к перемене мест, новое издание станет "верным лоцманом в гуще адресов и телефонов, даст ответы на самые насущные вопросы, которые могут неизбежно возникнуть в крупнейшем городе дальневосточного региона".
Открывается путеводитель небольшим историческим экскурсом. Он органично вписывается в общую канву повествования - выдержан в духе эксклюзивных, наиболее ярких фрагментов из "прошлой жизни" Владивостока. Более подробно представлена информация о бухте Золотой Рог, о людях, стоявших у истоков города, географических и климатических особенностях Владивостока, улице Светланской и привокзальной площади, морских памятниках и даже о тигре, еще в 1883 году ставшем атрибутом местной геральдики.
Однако главные издательские приоритеты расставлены таким образом, чтобы человек, впервые оказавшийся на берегах Тихого океана, не испытывал затруднений с информацией. Кажется, без внимания не остался ни один "туристически востребованный" объект приморской столицы: острова, пляжи, места прогулок, видовые площадки, санатории, турбазы, гостиницы, музеи, театры, рестораны, теннисные корты, сауны, салоны красоты, торговые дома, а также связь, транспорт, пункты обмена валют, диппредставительства...
Текст в путеводителе продублирован на английском языке, а формат издания в полном смысле слова карманный, что весьма удобно для пользователя. Кстати, по карману придется и цена путеводителя в торговых точках, не говоря уже об оптовых покупателях (например, туристических компаниях), для которых "Дальпресс" всегда предусматривает скидки.
Приобрести новый справочник-путеводитель можно уже на этой неделе в магазине "Кругозор" (остановка транспорта "Дальпресс"), а также в киосках ОАО "Владпресса", в супермаркетах и других торговых центрах города.
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