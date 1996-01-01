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Чем больше детей - тем больше достаток?..
Торжественный прием в честь многодетных матерей, приуроченный к Дню матери, в минувший понедельник устроила администрация Приморского края и Ассамблея народов Приморья. Мероприятие проходило на станции Санаторная, в кафе "Сказки Востока".
На торжество прибыли около тридцати многодетных матерей со всего края. Делегатов выбирали районные администрации, они же взяли на себя расходы по доставке во Владивосток. По нынешним меркам, многодетной считается семья, в которой более трех детей. Таких в Приморье около 12 тысяч. Большинство из них - жители сел. По признанию женщин, приехавших из глубинки, жизнь в деревне хоть и не сахар, но на земле большой семье прокормиться легче. От искреннего внимания, от подарков и накрытых столов в их честь многие делегатки искренне растрогались. Они, не стесняясь, вытирали слезы. Но это были слезы радости. По словам Валентины АНДРЮЩЕНКО из Фокино, счастливой матери двух мальчиков и шестерых девочек, ей впервые сказали "спасибо" за воспитание детей. Ну как тут не расплакаться! Потому что в будни, чего скрывать, многодетные матери зачастую остаются один на один со своими проблемами.
- У меня пятеро сыновей, дочка и 12 внуков, а пенсия всего полторы тысячи рублей. Хорошо, что дети помогают. До 1994 года мы жили в Казахстане, а когда сюда приехали, нам перерасчет не сделали. Поэтому мы привыкли рассчитывать только на себя. Сейчас очень тяжело воспитывать детей. Слава Богу, мои вовремя выучились, - рассказала "ЗР" Светлана Хе из Уссурийска.
Многие делегатки сами выросли в многодетных семьях, и, по их словам, в доперестроечные времена иметь троих и более детей не было зазорно и предосудительно. Тогда государство поддерживало многодетных. После распада СССР их бросили на произвол судьбы. Не поэтому ли сегодня мать даже с тремя малышами вызывает у наших соотечественников если не осуждение, то удивление, это точно. К сожалению, именно в "новейшей" России появилось предубеждение, что многодетная семья - это семья неблагополучная во всех отношениях.
- Понарожали нищету, - такие обидные слова нередко слышат многодетные мамаши во время прогулок со своим "детсадом".
Как рассказала жительница Владивостока Лилия СИБИРИНА, мать семерых детей, некоторые даже крутили пальцем у виска, глядя на ее семейство. Между тем, по ее словам, семеро по лавкам ей абсолютно не в тягость.
- У нас четверо мальчиков и трое девочек, и все появлялись на свет ровно через полтора года. Да, есть проблемы, но материальная база для нас не главное. Сейчас необходимо поднять моральный статус семьи в глазах общества. Раньше я гуляла с детьми, опустив голову, потому что каждый встречный интересовался, зачем столько детей. А мне хотелось спросить у них, почему же рожают арабы и азиаты? Да, у них есть нефть, а у нас есть земля! Почему в Приморском крае сокращается количество поселков? Потому что женщины не рожают! Землю некому возделывать! А китайцы делают все: и рожают, и землю возделывают. И для этого им не надо приоритетных государственных программ, как у нас, - горячится Лиля Сибирина.
Семейство Сибириных живет в трехкомнатной квартире на улице Русской, но мечтают о своем доме в пригороде Владивостока. Лиля говорит, что накормить и одеть детей не проблема. Во-первых, муж Алексей хорошо зарабатывает. Во-вторых, в России, слава Богу, еще не у всех души зачерствели - люди несут одежду: "Мы можем одеть десятерых".
- Вы не поверите, мне подарили норковую шубу! Я в ней пришла на наш праздник, - смеется мать семерых ребятишек.
Она искренне убеждена, что чем больше детей, тем больше шансов на укрепление материальной базы семьи. Так, до рождения пятого ребенка у Алексея не было стабильной работы, а потом он открыл собственное дело и ситуация нормализовалась.
- Чем больше детей, тем больше достаток. У моей мамы было восемь сестер и братьев, а у отца - одиннадцать! И ничего, не бедствовали, - говорит Лилия Сибирина.
День матери в России пока еще не так популярен, как 8 Марта. Многие даже не подозревают о его существовании. Многодетные мамы объясняют это равнодушием власти к проблемам семьи. А также отсутствием в нашей стране традиции чествовать матерей, и, не только многодетных.
Кстати
В "ЗР" от 7 ноября мы рассказали о Валентине РАМЗАНОВОЙ из п. Терней, родившей троих мальчиков. Кроме них, у Рамзановых было еще двое детей. Как мы выяснили, региональное отделение партии "Единая Россия" после нашего звонка в эту организацию озаботилось проблемами многодетной семьи и выделило им 10 тысяч рублей на приобретение бытовой техники.
Между тем власти Тернейского района тоже преподнесли тройняшкам "щедрый" подарок - фотоальбом и мягкие игрушки. А на День матери Валентина Рамзанова доброго слова от местной администрации так и не дождалась.
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