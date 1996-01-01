Жители Славянки требуют дотаций

Угроза срыва отопительного сезона из-за недофинансирования теплоснабжающей организации возникла на юге Приморья в п. Славянка. Жители поселка, не желающие этой зимой замерзнуть в своих квартирах, написали по этому поводу письмо губернатору края Сергею ДАРЬКИНУ и председателю ЗС ПК Виктору ГОРЧАКОВУ.

В письме, в частности, говорится: "Жители поселка Славянка обращаются в надежде на положительное решение проблемы с теплоснабжением жилищного фонда. В поселке действует один из самых высоких по Приморскому краю тарифов на тепло и горячую воду - 1,2 тыс. руб. за 1 г/кал. У большинства жителей поселка ежемесячные коммунальные платежи съедают практически все доходы семьи, а в ряде случаев и превышают их".