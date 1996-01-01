Население задолжало 237 миллионов

Общий долг населения за потребленную электроэнергию на сегодняшний день превысил 237 млн рублей. Почти 76 тысяч семей Хабаровского края и Еврейской автономной области не оплачивают электроэнергию более трех месяцев. Их задолженность превышает 68 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ОАО "Хабаровскэнерго", в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг энергокомпания имеет право не предоставлять услуги неплательщикам до тех пор, пока не будет погашен долг. Только за июнь жители Хабаровского края и ЕАО получили более 66 тысяч предупреждений о прекращении энергоснабжения в случае неоплаты долга. Большинство из них сразу же погасили задолженность. Однако почти 6 тысяч семей остались без электроэнергии. Но в итоге всем должникам придется расплачиваться - если не добровольно, то по решению суда. Так, за первое полугодие юристами энергокомпании подано более 9 тысяч исков на неплательщиков из числа физических лиц на сумму 63,7 млн рублей. Судебные приставы за это время посетили больше 900 должников. У 41 семьи было арестовано имущество на сумму 171 тысяча рублей. Еще 153 человек с суммой задолженности более 1,1 млн рублей выплачивают свои долги по месту работы непосредственно из зарплаты.