Ресторанный бизнес в свете хабаровского ренессанса

Индустрия развлечений в Хабаровске, переживающем постперестроечный ренессанс, к сожалению, пока не дотягивает до полноценного статуса столицы округа. Иначе не ездили бы некоторые представители золотой молодежи потусоваться в Москву, Таиланд или на Ибицу. Хабаровск по сравнению даже с Владивостоком выглядит несколько пуритански. Такое ощущение, что общим девизом развития индустрии развлечений был выбран "не хуже других". Только вот получается "по-хабаровски провинциально".

Не спорю, были в Хабаровске попытки сделать стильные рестораны. Могу привести в пример почивший в бозе ресторан "Князь серебряный", находившийся в районе центрального рынка. Довольно стильное было заведение, хотя и несколько мрачноватое. Доспехи, щиты, мечи и топоры на стенах, кирпич и струганное дерево. Кухня "русская и басурманская". 20 рублей только за вход, чтобы "подростки с рынка не бегали": Этим же людям принадлежало и стильное арт-кафе "Галерея снов". Но просуществовали они пару лет и растаяли в памяти людской. Не окупались.

По оценкам некоторых специалистов, лишь половина ресторанов находится в плюсе. Бизнес этот - сложный, со множеством переменных и непостоянным доходом. Сама ресторанная культура развита несильно. Отношение подавляющего большинства горожан к посещению ресторана - как некий культпоход, совершаемый от случая к случаю. Куда?

По прежнему держит марку "Интурист". Красный и белый залы, несколько баров. При гостинице имеется еще несколько ресторанов: "Юнихаб" (на 11-м этаже), с истинно японской кухней и ресторан "Корея Хаус", сами понимаете с какой.

"Саппоро" в момент открытия многие вполне серьезно называли самым-самым рестораном Хабаровска. На втором этаже - два зала европейской кухни, на третьем - зал японской. Ну и, разумеется, пиво "Саппоро". Шоу, танцы, дискотека. Во времена дикого рынка был, наверное, самым посещаемым "новыми русскими" заведением. Наверное, из-за хорошего месторасположения. В дневные часы - комплексные обеды всем, недорого.

Суши-бар "Теплан-Яки" в Хабаровске - явление довольно новое. Поэтому в меню сырая рыба не преобладает. О расценках говорить затруднительно -это смотря сколько и чего съесть. Но лучше наверняка иметь сотню-другую у.е. Рыба в меню почти вся привозная, чуть ли не из Токио на самолете... ну и цены соответствующие.

"Овертайм". Ресторан расположен в СЗК "Платинум Арена", на втором этаже. По идее, из этого ресторана можно смотреть на спортивные мероприятия прямо во время трапезы. Так оно и есть, но только по экранам телевизоров. Качество трансляции при этом откровенно хромает. Хорошая идея, но никакая реализация. Что касается кухни, то она довольно стереотипная.

"Режент". Ресторан хорошей корейской кухни с не менее хорошим, но уже русским стриптизом. Расположен неподалеку от центрального рынка, что накладывает некоторый отпечаток на посетителей.

Ресторан армянской кухни "Али" небольшой, но с отличными поварами. Цены не маленькие, но блюда того стоят. В результате количество поклонников армянской кухни в Хабаровске заметно выросло.

Ресторан "Пекин", характерно представляющий китайские рестораны города. Один из первых ввел в Хабаровске шведский стол: плати 100 рублей и ешь, сколько сможешь. В день рождения - бесплатно. Личное мнение - шведский стол испортил "Пекину" официанток. Обслуживание (не всегда, но часто) никакое, а не оставишь чаевых - откровенно хамят.

"Дуплет". Небольшой ресторанчик в охотничьем стиле. Рога, чучела, стилизация под охотничью старину. По словам знающих людей, там изумительно готовят дичь. Название обязывает.

"Абриколь" - уютный ресторан на 88 мест. Тут же рядом расположен боулинг с тем же названием. Выпил - покидал шары -закусил. В принципе наличием боулинга "Абриколь" и отличается от остальных ресторанов. А меню довольно стандартное.

Кроме этого, можно посетить ресторан "Серая Лошадь", его отдаленное расположение компенсируется кухней и обслуживанием. Ресторан "Версаль" славится не только номерами, в коих удобно уединяться, но и приличной кухней. Рекомендую посетить и немецкую "Пивнушку" на улице Тургенева. Глядишь, найдете что-нибудь свое.

"9 граммов". Ресторан под маркой "Офицерского клуба". Компактное, но очень уютное помещение. В наличии 2 зала, на 30 и 60 мест. Качественные русская и азиатская кухни. Название дано с умыслом - напротив ресторана находится штаб округа. Куда податься офицерам после службы - да только через дорогу перейти.

Ну и любимое лично мной заведение - ресторан "Утес". Расположен, собственно говоря, именно в самом утесе, на 35 метров выше того самого места, где капитан ДЬЯЧЕНКО высадился и основал Хабаровск. Небольшие зальчики, общая вместимость 50 мест. Зато какой вид на Амур! Довольно демократичные цены, и множество фирменных дальневосточных блюд.

Немного о клубных ресторанах. "РИО" держит марку самого модного в городе ночного клуба. Свои и приглашенные ди-джеи, неплохой свет, хороший звук. Правда, торчащие перед входом две дурацкие пластиковые пальмы придают заведению слегка цирковой вид. Идеальное место для того, чтоб просто выпить, потанцевать или посмотреть на танцующих. На втором этаже находится хороший бар с прекрасным видом на танцпол. Последний, кстати, наверное, самый большой в Хабаровске. Посещают "РИО" и местные драг-дилеры: экстази, понимаешь ли, стало уже неотъемлемой частью клубной культуры. Кстати, дешевле всего в баре стоит шампанское - от 300 рублей за бутылку. Ну а в дневные часы "РИО" предлагает вкусные и недорогие комплексные обеды.

"Хоспитал". Клуб, о котором мало, кто знает. Вход только по клубным карточкам, прочим - по рекомендации постоянных членов. Кстати, членство на год стоит 500 долларов. Говорят, что там бывают самые "оторванные" ди-джеи и самые безумные вечеринки... соответствующая, наверное, и кухня. А наркоконтроль подозревает владельцев клуба в самых страшных грехах. В их понимании, зачем иначе такая таинственность?

"Ибица" - маленький клуб, который можно приводить в пример того, что и на небольшой территории можно веселиться. Миниатюрная сцена, танцпол, бар и ВИП-зал. Не то, чтобы это ресторан, но выпить и хорошо закусить можно. По слухам, в определенные дни там собирается гей-сообщество Хабаровска.

В неофициальных беседах бизнесмены от хабаровской ресторации сетовали на местные нравы. К примеру, один из опрошенных предпринимателей, назвал две причины непродвинутости этого бизнеса в Хабаровске: половина рестораторов не умеет договариваться с мэрией, а вторая половина - просто не умеет работать. На мой вопрос, в чем именно выражается произвол властей, отвечали разное. Например, когда арендаторы проведут ремонт, реконструкцию и перестройку, могут найти повод для расторжения контракта, как в случае с рестораном "9 граммов". Некоторые с грустью говорили, что на западе вложения в открытие модного ресторана составляют миллионы долларов. Только тогда, мол, получается стоящее заведение. А в провинции и денег таких нет, да и за счет прибыли не окупится. Не спорю. Но ведь можно сделать и очень уютный или, наоборот, экстравагантный ресторанчик с просто качественной кухней, и притом, за реальные деньги. Примеры этого в Хабаровске есть, единичные. Наверное, проблемы со вкусом?