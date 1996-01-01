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Коммунальщики будут ставить баллы подрядчикам
С 2006 года управление ЖКХ переходит на балльную систему оценки работы подрядчиков. За ненадлежащее исполнение работ и другие прегрешения подрядчикам будут начисляться штрафные баллы, а при определенном их количестве договор будет автоматически расторгаться.
Мера эта вынужденная. В прошлом году из заявленных подрядчиками работ выполненными оказались далеко не все. 34 миллиона рублей из более чем двухсот не были перечислены администрацией по договорам подряда ввиду того, что подрядчики чиновников просто обманули, возможно, посчитав, что проверять объем и качество выполненных работ никто не придет. Ан-нет. И теперь мэрия закручивает гайки, получая бесспорный рычаг в борьбе с лукавством подрядчиков или за экономию бюджетных средств - кому как будет угодно.
Вынужденные расходы бюджетных средств возникают, когда речь заходит о реакции жилконтор на обращения граждан. Предыдущие годы показали, что с реакцией просто глухо. Настолько, что власти решились на затратный эксперимент. На базе филиала № 5 (Индустриальный округ) создан и действует информационный центр приема обращений граждан. Люди звонят со всего города, делают заявки. Если телефон жилконторы занят и неизвестно еще, кем и где будет записана ваша жалоба, и потом концов не найдешь, то по многоканальному телефону 380-380 вам обязательно ответят, занесут данные в компьютер, а разговор записывается автоматически!
Что ж, дело разумное. Решил и я сделать заявку о неисправной проводке освещения на лестничной клетке в своем доме. Записав данные, мне назвали номер заявки, сроки исполнения и разъяснили, что работа бесплатная. К сожалению, электрика в указанные сроки я так и не дождался.
А вот ждать инициативы граждан, добровольно и бесплатно желающих заполнять лист состояния внутридомовых коммунальных систем, похоже, администрации придется долго. Пока только 2 000 домов Хабаровска обзавелись инициативными жильцами, которые не прочь нести общественную нагрузку. Вот только, по задумке мэрии, на добровольную должность "главного домового" человек назначается инспектором ЖКХ. И тут я не понял юмора. Если народную инициативу днем с огнем не сыщешь, то почему же "назначается"?
Впрочем, терминология чиновников редко бывает понятна рядовому гражданину. А чтобы жилищно-коммунальная забота городских властей была понятна каждому в мэрии родилась идея установить в каждом доме стенд, на котором в доступной форме будет показано, сколько денег за коммунальные услуги с жильцов собрано, а сколько, за тот же период, потрачено на текущий и другой ремонт.
- И если люди увидят, что собрано, скажем, 24 тысячи рублей, а потрачено 600, - объяснил на последнем заседании гордумы мэр Хабаровска А. СОКОЛОВ, - то они поймут, что нет причин для недовольства.
И действительно, нет причин волноваться. Вот только люди разные бывают. Кто-нибудь обязательно задумается, а есть ли разница между "потрачено" и "сделано"? И какова она? А здесь уж, как говорится, смотря кто считает...
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