Автобусы "сэконд-хэнд" для Хабаровска

Не менее сорока автобусов "сэконд-хэнд" марки "ДЭУ" южно-корейского производства планируется приобрести в нынешнем году для муниципального автобусного парка Хабаровска. Как сообщили в городском управлении транспорта, на их приобретение будет израсходовано 18 млн руб.

За последние годы при содействии администрации города для муниципальных автотранспортных предприятий было закуплено около 70 южнокорейских автобусов, среди них были как б/у, так и новые машины. Сегодня на дорогах города работают, перевозя пассажиров, 432 муниципальных автобуса. Изношенность подвижного состава превышает 70%. Примерно такая же ситуация с трамваями и троллейбусами, которых насчитывается 139 единиц.