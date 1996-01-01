В Хабаровске организуют жилищно-коммунальную "полицию"

В администрации города Хабаровска будет создана структура инспекторов ЖКХ, которые обязаны во взаимодействии с активом общественности в жилмассиве - старшими по дому обеспечить контроль над качеством технического обслуживания жилья и содержания придомовых территорий.

Об этом было сообщено на заседании коллегии при мэре Хабаровска, состоявшемся 23 июня. На заседании шел разговор о том, как обеспечить надлежащий уход за муниципальным жильем и дворовыми территориями. Было приведено немало примеров плохого содержания как муниципальными, так и частными подрядными организациями жилищного фонда и дворов, что является результатом отсутствия контроля над ними со стороны службы заказчика, призванной защищать интересы горожан. Немало фактов свидетельствуют о недобросовестности домоуправов, рядовых исполнителей из числа дворников, уборщиц, сантехников и других специалистов служб ЖКХ, неудовлетворительной работе с жалобами и обращениями граждан. Это требует пересмотра сложившейся практики эксплуатации жилищного фонда и обеспечения должного санитарного состояния дворовых территорий. В условиях перехода отрасли к рыночным отношениям, формирования конкурентной среды возрастает потребность в более полной и объективной информации.