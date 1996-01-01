Индия покажет свои самые вкусные стороны

Ресторанный комплекс "Георг I" продолжает серию вечеринок, посвященных культуре и традициям разных стран мира. Летом этого года гости ресторана погружались в колорит Кубы и Бразилии. На этот раз их ждет одна из самых древних и загадочных цивилизаций мира - Индия.

В программе вечера гарантирован настоящий индийский колорит и жаркие восточные танцы. А гурманы смогут по достоинству оценить вкусные и пряные блюда национальной индийской кухни, с любовью приготовленные шеф-поваром московского ресторана "Москва-Бомбей", приглашенного в ресторанный комплекс "Георг I" на гастроли. Однако просто поглощением еды дело не ограничится - по индийской традиции приготовление блюд и подача их на стол сопровождаются особыми ритуалами. Фактически это будет настоящее кулинарное шоу, которое в Приморье больше нигде нельзя будет увидеть.

Помимо кулинарных изысков организаторы - ресторан "Георг I", салон красоты "Солист" и салон изящных вещиц "Частная коллекция" - подготовили шикарную культурную программу с огненным представлением и другими тематическими сюрпризами.

Кроме того, в программе вечеринки - выставка-продажа и аукцион оригинальных индийских серебряных украшений и национальных платков ручной работы. Шикарное действо начнется в 19:00 1 декабря. Все подробности по телефону (4232) 388-534.