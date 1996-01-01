Кошки не похожи на людей. Кошки - это кошки!

Организовала зрелищное мероприятие, проходящее по системе международной ассоциации любителей кошек "ассолюкс", Приморская общественная организация "Кошачье царство". Отличие этой системы от других в том, что она - ринговая. То есть экспертиза проводится в присутствии владельца мяукающего представителя семейства кошачьих, а также многочисленных восторженных зрителей.

Досье В мире насчитывается более 500 млн домашних кошек, представляющих в настоящее время более трех десятков пород. В Приморье завезли и разводят 24 из них. На выставке в Находке показали 60 котов и кошек. Животные самых различных пород, от простых мурок до суперпородистых, титулованных животных, доставленных из-за границы и уже практически с рождения обреченных на "золотые" и "серебряные" награды.

Лунные создания

На выставке красовались знаменитые персы, "сиамы", шотландские вислоухие, британцы, курильские бобтейлы и многие другие. Представители самой знаменитой в мире "лохматой" породы - персидской - продемонстрировали разнообразную гамму окраса - тигрового, дымчатого, мраморного, пятнистого. Как показала выставка, у этих дружелюбных, спокойных, флегматичных кошек, вполне удовлетворяющихся жизнью в квартире, очень много поклонников. Хотя в последнее время растет армия любителей короткошерстных созданий. Их аргументы просты: короткая шерсть не требует ежедневного ухода и создает меньше хлопот по уборке квартиры. Кроме того, великое разнообразие короткошерстных пород позволяет удовлетворить самый взыскательный вкус.

Среди владельцев кошек немало тех, кто пошел дальше и отдал свои симпатии похожим на инопланетян сфинксам, или "лунным" кошкам. Их кожа на ощупь напоминает замшу - из-за покрывающего ее очень короткого пушка. Содержание "голых" кошек не представляет особых проблем. Нужно просто учесть некоторые особенности этой породы. У сфинксов температура тела на 0,5 - 1 градус выше, чем у обычных кошек, так что для поддержания нормального самочувствия сфинкс должен есть, как минимум, вдвое больше. Характер у этих созданий совсем не кошачий, они добродушны, миролюбивы, привязчивы к человеку, не боятся собак и других животных, легко обучаются. Похоже, что людей они считают равными себе. Приобретя котенка за $400, нужно помнить, что удивительные сфинксы к тому же склонны к гастрономическим "излишествам" в виде сырого картофеля, свежих помидор, квашеной капусты, яблок, гречки и макарон. В этом их следует ограничить, к тому же необходимо разбить количество приемов пищи на 3-4 раза в сутки.

Два в одном

Впервые на выставке в Находке любители кошек смогли увидеть также одну из редких на Дальнем Востоке пород - так называемых кошек-такс. Как считают специалисты, это некоторый компромисс для тех, кто делит свои пристрастия между кошками и собаками. Впрочем, не одна эта порода претендует на звание "два в одном". По мнению кинолога со стажем и владелицы котенка Адмирала, имеющего королевскую родословную и ставшего одним из победителей прошедшей выставки, корниш-рексы также напоминают собак своей удивительной преданностью хозяевам. Они очень общительны и не столь независимы, как из собратья.

По мнению эксперта по кошкам, руководителя "Кошачьего царства" Нины БЕЛОУСОВОЙ, регулярно посещающей московские, новосибирские и другие выставки, все 15 приморских питомников, принявших участие в дефиле кошек, достаточно убедительно продемонстрировали свои достижения. Среди них и находкинский питомник сиамо-ориентальной группы, который славится на всю страну. Дело за малым - нужно выдвигаться на международные выставки, в центр России и там демонстрировать свои достижения.

Котят во время работы выставки не продавали. Но можно было завести полезные знакомства с заводчиками и окончательно определиться в своих пристрастиях. Не умаляя ничьих достоинств, эксперты считают, что на сегодня самым интересным зрелищем в подобных мероприятиях является все же выставочный класс кастрированных пород. Шесть представителей такого рода, принявших участие в выставке, достаточно убедительно продемонстрировали все преимущества породистых животных, не обремененных необходимостью продолжения рода. Известно, что за границей выставляется всего 30% животных, которые непосредственно участвуют в племенном разведении.

Как считает Нина Белоусова, в недалеком будущем и россияне придут к тому, что породистые животные, выведенные для домашнего содержания, будут приобретаться не для разведения, а для души. Потому что давно понятно: работа с племенными кошками - это дорогое хобби, а не бизнес. По словам участников выставки, расходы на любимого питомца составляют как минимум тысячу рублей в месяц. Если за кошкой ухаживать правильно, она может прожить рядом с человеком 25-30 лет и даже больше. Главное - правильное питание и уход. Специалисты советуют профессиональный корм, что позволит избежать многих проблем. Так что тем, кто решил завести себе мурлыкающее создание, стоит в первую очередь прислушаться к этим советам.