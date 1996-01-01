Покровский парк оденут в брусчатку

Всю осень узбекские строители работали в Покровском парке, создавая его новый облик. Однако до наступления холодов все работы выполнить не успели.

При кажущейся простоте и небольшом объеме задача по реконструкции оказалась достаточно сложной. И завершать его благоустройство, по-видимому, придется уже в следующем году.

Сегодня парк имеет очень неухоженный вид, похоже, дворники здесь давно не появлялись. Больше того, в верхней части территории, на развалинах бывшего туалета, устроена свалка, куда свезены кучи грунта, массивные кирпичные столбы от бывшей ограды, спиленные стволы еще довольно крепких деревьев и прочий хлам.

Из разговора с узбекскими рабочими удалось выяснить, что они, несмотря на уже наступившие морозы, должны завершить устройство брусчатки. Кстати, почему-то некоторые дорожки парка заканчиваются тупиками... А для укладки используется камень типа "катушка" разных цветов. Благодаря шероховатой поверхности по нему можно будет ходить без опаски и в зимние дни.

Почему благоустройство парка не закончили к холодам - загадка. Теперь приходится героическими усилиями в будни и выходные наверстывать то, что можно было спокойно сделать летом. Однако рабочие не ропщут: в Средней Азии свирепствует безработица, а здесь платят и, по среднеазиатским меркам, совсем неплохо.

Что впечатляет в парке, так это фонари. Они уже установлены, причем, судя по неостывшему цементу, только-только... Заглянув в бытовку, в которой обедали рабочие, поинтересовался, где можно найти прораба. Хотелось уточнить перспективы завершения строительства, однако начальство обнаружить так и не удалось.

Что еще примечательного на стройке? На небольшом, не больше сотни метров, участке уже установили новую ограду, довольно красивую, из наборных элементов, которые тут же привариваются к поперечным балкам. Делают это довольно быстро, однако почему-то не верится, что в таком виде ограда будет по всему периметру парка.

А вот бордюры вдоль тротуаров абсолютно не впечатлили. Фигурные чугунные решеточки, которые были раньше, придавали аллеям более благородный вид. На одной из дорожек обнаружил, что новый бордюр уже разбит. Следом наткнулся на скамейку с отбитой боковушкой - не выдержал хрупкий чугун чьего-то варварского натиска.

Что же касается скамеек, то, слов нет, очень красивые, но ведь растащат по загородным особнякам! И вряд ли их спасет то, что они прибиты дюбелями к брусчатке. Опять же с практической точки зрения скамеечки узковаты - на двоих, не больше... Понятно, что еще нет никакого благоустройства у Покровского храма. Его строительство компания "КФК" должна завершить не ранее весны следующего года. Может быть, тогда же будет завершено благоустройство и остальной территории парка. Вряд ли по уже мерзлому грунту рабочие смогут качественно завершить укладку брусчатки, особенно после снегопада. Хотя, по информации из пресс-центра городской администрации, реконструкция парка должна закончиться до Нового года.

По утверждению пресс-службы, "в следующем году здесь начнутся озеленительные работы, установка качелей и каруселей, а также малых архитектурных форм для детских площадок". А ведь качели-карусели отсюда были убраны по многочисленным пожеланиям общественности, потому что грешно, как считали многие, веселиться там, где захоронено около 100 тысяч бывших горожан.

В общем, узбеки еще долго могут "марафетить" Покровский парк. По крайней мере, до Дня города, к которому у нас традиционно все приводится в порядок.