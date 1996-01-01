Призывники на три года стали санитарами

По крайней мере, так считают в Управлении федеральной государственной службы занятости населения по Приморскому краю. Изменится ли их отношение к АГС после нового года, когда, согласно 199 Федеральному закону, служба занятости сменит федеральную "крышу" на региональную, пока неизвестно.

На двухдневном семинаре, прошедшем на этой неделе, перспективы "альтернативки" обсуждали начальники районных отделов службы занятости, военкомы, прокуратура и работодатели потенциальных "альтернативщиков".

Видимо, из-за бюрократической волокиты, непривлекательности предлагаемых специальностей, сроков службы сегодня в крае выбрали "альтернативку" только 22 парня. Всего по стране их число едва превышает 700 человек, что на фоне 800 тыс. в составе Вооруженных сил - капля в море. И эта капля обещает высохнуть вовсе. В Приморском крае весной дал добро на замену службы по призыву на АГС один человек. Этой осенью в графе "АГС" пока стоит ноль.

17 парней, выбравших альтернативную службу, были обязаны работать-служить во 2-й Краевой психиатрической больнице, расположенной в с. Заречное под Уссурийском. Посещение участниками семинара этого заведения стало главным событием мероприятия.

"Буйная" лечебница расположена в 26 км от Уссурийска, что по определению должно отталкивать от работы в ней потенциальных "альтернативщиков". Тем не менее парни из Приморья, Алтайского и Хабаровского краев и Сахалина не побоялись неустроенности и отсутствия цивилизации. При выборе АГС не смущал парней и тот факт, что их одноклассники уже отслужили срочную или пойдут служить всего на полтора года или год.

Если опустить непрезентабельность и убогость больницы, то с условиями жизни, оплатой и свободой у зареченских альтернативщиков всё в порядке. В зависимости от участка работы их зарплата составляет 5-6 тыс. рублей. Если не устраивают жилищные условия при больнице, снимайте квартиру в Уссурийске, а доставка - автобусом учреждения. На момент нашего приезда в больницу из 17 человек на территории оставались четверо, и более того, мы присутствовали, можно сказать, при историческом событии, когда на пороге приемного покоя появился новобранец.

Володя, так представился новенький, приехал из якутского города Нерюнгри. На момент призыва ему исполнилось 24 года, а выбор альтернативной службы был обусловлен религиозными причинами. Как оказалось, Владимир принадлежал к церкви свидетелей Иеговы. Что, в принципе, нисколько не сказывалось на его адекватности и сознательности выбора. Как, впрочем, и у всех остальных зареченских альтернативщиков, за исключением одного. Как пояснила зам. главного врача больницы Нина ФИЛИППОВСКАЯ, 17-м занимается прокуратура.

Религиозные мотивы - главное, что толкает молодых парней "в объятия" альтернативной службы. Один из таких, Николай СКВОРЦОВ, 22-летний хабаровчанин, в непростых больничных условиях чувствует себя прекрасно. Работа с "контингентом" его не тяготит, свободное время тратит на чтение книг, а после двух лет службы планирует связать свое будущее с медициной. - Если бы не "альтернативка", - признается Николай, - сидел бы сейчас в тюрьме! Три раза Бог миловал...

Его сосед по общежитию, если можно так назвать комнату, отведенную прямо в лечебном корпусе, прибыл к месту службы из Владивостока полгода назад. Наш земляк представился Анатолием Ивановичем. Глядя, с каким достоинством держится 20-летний паренек, принявший альтернативную службу по религиозным мотивам, можно было не сомневаться, что у военкома не возникло и тени сомнения, что призывник Анатолий МИКРЯКОВ действительно верит в Бога.

Чуть позже руководство больницы познакомило нас с "дедами". Братья-погодки Леонид и Владимир БЫКОВЫ из семьи алтайских христиан-баптистов приняли призыв на военную службу как должное, но вот религия им "в людей стрелять не велит". Поэтому еще свеженький Закон об альтернативной службе для них в прямом смысле оказался манной небесной. Дома у парней осталось большое хозяйство, родители, 9 братьев и сестер. С братьями Быковыми, как призналась Нина Филипповская, больнице просто повезло. Крестьянские парни берутся за любую работу, к тому же их определили санитарами в отделение, где содержатся убийцы, направленные судом для психического лечения.

Одним словом, прав оказался Евгений МАКАРОВ, руководитель Управления ФГСЗН по Приморскому краю: "Механизм альтернативной государственной службы запущен, закон заработал. Теперь необходимо его немного подправить (имелось в виду, скорее всего, снижение сроков АГС)".

В противном случае через три года, с уходом на дембель последнего альтернативщика, об АГС будут вспоминать как о памятнике демократическим реформам в армии.