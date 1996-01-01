Рыбаки открыли сезон

В минувшие выходные владивостокские любители подледного лова наконец-то дождались полноценной рыбалки. Практически все реки юга Приморья сковало льдом так, что вполне можно было открывать сезон.

Первыми были опробованы на прочность протоки р. Раздольной и бухта в районе ст. Весенняя. Как следует из победных реляций посетителей сайта www.ulov.ru, на реке рыбалка удалась на славу. Хорошего "писуча" - море! В прилов попадаются красноперка, камбала и даже ерши, чего не было уже несколько десятков лет. Кто-то даже похвастался пойманным на блесну 1,5-килограммовым пеленгасом.

Подкачало море. На Весенней мало того, что рыбы не было, но и лед еще хрупок, не набегаешься. Как сообщают наши информаторы, на Весенней безопасна для рыбаков лишь 300-метровая полоска льда у берега. Хилый лед отмечен и на ст. Океанская. Там даже были случаи провалов рыбаков, благо глубина небольшая и до трагедии дело не дошло.

Но это во Владивостоке и окрестностях, чего не скажешь о водоемах края. В минувшую субботу под Новошахтинском утонули два маленьких мальчика. Вышли погулять на лед озера и провалились. Как сообщалось ранее, в самом Владивостоке прогулка по тонкому льду озера Чан тоже чуть было не стоила жизни двум паренькам.

Общую ледовую картину можно обрисовать одной фразой: лед тонкий и представляет большую опасность.