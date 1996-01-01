Нью-Владивосток

Давненько приморский губернатор Сергей ДАРЬКИН не баловал нас заявлениями о грандиозных планах местных властей во благо края. Тихо почили в бозе проекты по строительству владивостокского мегазоопарка, созданию 100-тысячного национального университета на прилегающих к приморской столице островах, и пр. И вдруг на тебе - мегаполис на базе Владивостока с населением в 7 млн человек. И не в каком-то отдаленном будущем, а не позже 2012 года, и чтобы без опозданий.

Ну, с 2012 годом все понятно. Дело тут даже не в форуме АТЭС, а, скорее, в том, что у нас уже будет другой губернатор, который, как говорится, за предшественника не ответчик. Благие экивоки на предполагаемые в рамках подготовки к форуму 150 млрд руб., - это всего лишь благие пожелания. Что же касается цифр, то еще бывший первый секретарь крайкома партии Виктор ЛОМАКИН в свое время озвучивал максимальное ежегодное количество населения, прибывавшее в Приморье в рамках хрущевской программы "Большой Владивосток" - 2600 человек. И это при том, что вновь прибывшим предоставлялись всевозможные преференции - от земельных участков до домашнего скота, а на обустройство переселенцев работала целая строительная индустрия.

Досье По учету Приморскстата, с начала 2006 года в Приморском крае сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 163,7 тыс. кв. метров, на 10.2% больше, чем в январе-октябре 2005 года. Населением построено 97,2 тыс. кв. метров жилья, 59% ввода жилья по краю, на 21.8% больше, чем за соответствующий период прошлого года. На 1 октября в строительных организациях края было занято 31,2 тыс. человек.

Красивой, но безосновательной мечтой считает проект политолог Михаил ШИНКОВСКИЙ. Помимо уже перечисленных проблем, Михаил Юрьевич полагает, что в край и завозить-то уже некого. Разве что открыть границу с Китаем.

- Судите сами. Помимо Москвы у нас есть только три избыточные по трудовым ресурсам области - Ставрополье, Краснодарский край и Ростовская область, - приводит свои аргументы Михаил Шинковский. - Вы представляете, какие условия нужно здесь создать, чтобы люди добровольно потянулись в Приморье на постоянное проживание? С переселением из ближнего зарубежья мы также уже опоздали. Несмотря на то, что там проживает около 22 млн наших соотечественников, все, кто хотел оттуда уехать, уже уехали. Остались либо те, кто ассимилировался, либо те, кто и здесь, по большому счету, не нужны. Ну, и, наконец, главное. Если представить, что мы все-таки нашли деньги и людей на воплощение этого проекта, то мы не в состоянии обеспечить жизнедеятельность такого количества населения хотя бы по географическим и климатическим условиям. Чем мы будем поить 7 миллионов человек, если сами постоянно испытываем трудности с водоснабжением?

Кстати, насчет условий для проживания, которые существуют в Приморье сегодня. По мнению краевого депутата Евгения ОЛОМСКОГО, эти условия более ориентированы на "цивилизованную естественную убыль" населения, нежели на какое-то развитие вообще:

- Я посмотрел бюджет на 2007 год и ужаснулся: 41 млн руб. на расселение по программе "Ветхое жилье" - 8 квартир. Нам за три столетия при таких темпах не решить жилищную проблему. 60 млн руб. на борьбу с преступностью - это то, что касается комфортного проживания в Приморье. Да криминал за полмесяца такие деньги в казино проигрывает. И такое же состояние дел по каждой статье расходов. Денег просто нет. 29 млрд руб. краевого бюджета - это 15 таких предпринимателей, как я. Причем далеко не самых богатых в крае, а по определенной бизнес-шкале - ниже среднего. Это означает, что край не только не является привлекательным в плане инвестиций, но поскольку нынешний бюджет уже дефицитен, то еще каждый год и теряет в этом направлении. Бизнес не хочет и не может здесь работать. Нет условий, несмотря на все громкие заявления. Вот в чем главная проблема. Не знаю, как насчет 7 млн человек, но для того, чтобы здесь началось хоть какое-то развитие, необходим другой подход к формированию исполнительной власти. Эффективная власть - это уже не вопрос кризисного менеджмента, а политической воли.

Про политическую волю, к слову, говорит и один из сопредседателей общественной организации "Свобода Выбора" Виталий БЕРЕГОВСКИЙ:

- Здесь необходимо участие "федералов", но, к сожалению, похоже, что их мало интересует ситуация по эту сторону Урала. Население бежит отсюда, и я не вижу, чтобы что-то делалось хотя бы для его удержания, не говоря уже о количественном росте. Все эти проекты напоминают больше теорию относительности - как одно и то же положение вещей представить в разных ракурсах - вот, казалось бы, все плохо, но если с другой стороны посмотреть - то уже хорошо. Ну, давайте расширим границы Владивостока до Петропавловска-Камчатского, и у нас будет 5 миллионов населения - что от этого изменится?

Досье Население Приморского края, по данным Приморскстата на 1 октября 2006 г. cоставляет 2008 тыс. человек. На постоянное место жительства за 9 месяцев 2006 года в край прибыло 19008 человек, выбыло - 22377 человек. Миграционный отток населения (3369 человек) в целом по краю увеличился в сравнении с январем-сентябрем прошлого года на 8.5%.

Вопросы к губернатору в связи с его заявлением возникают даже в прогубернаторском окружении и в партийной среде "Единой России". В какой-то степени это свидетельствует о спонтанности губернаторского пассажа. Так, председатель ЗС Виктор ГОРЧАКОВ не так давно на встрече с журналистами говорил, что в рамках подготовки к форуму хорошо бы в первую очередь с дорогами разобраться. Особенно в краевой столице, где узкие улицы вечно запружены транспортом. Начальница же агитационного отдела приморского отделения "Молодой гвардии" Майя ШАЛУНОВА в интервью "ЗР" высказала опасения, что за столь глобальным проектом по укрупнению юга Приморья могут остаться вне поля зрения властей другие проблемы края - например, северных территорий.

Тотальный скепсис в отношении идеи губернатора объясним. Однако есть мнение, что заявление Сергея Дарькина не лишено и практического смысла - во-первых, с экономической точки зрения, во-вторых - с психологической. Что касается экономики, то это старинный способ выманивания денег из федерального центра. Проси больше, ставь глобальные задачи - получишь примерно столько, сколько ожидаешь. По поводу психологии также все понятно. Считается, что люди всегда нуждаются в конфетке в красивой упаковке. Кто-то называет это идеологией, кто-то - надеждой. Другой вопрос, что сладкое обычно подают после сытного обеда. На голодный желудок оно как-то даже муторно...