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Сквозь тернии к недрам
Подземный мир всегда вызывал громадный интерес у исследователей. Романтики, небезразличные ко всему, что находится под землей, есть и во Владивостоке. О том, чем живет сегодня единственный в Приморье спелеоклуб, который 25 ноября отметит свое 40-летие, корреспонденту "ЗР" рассказали сами покорители пещер.
От темноты и тишины может сорвать "крышу"
"Спелеология - достаточно опасное занятие. Человек, спускающийся в пещеру, должен иметь хорошую физическую форму и быть устойчивым психически - чтобы от темноты и тишины не рвало "крышу". В нашей практике было несколько таких случаев, - рассказывает директор спелеоклуба Дмитрий ШКУРЫГИН. - Если человек боится темноты или замкнутого пространства, то в пещере ему делать нечего. Он навредит не только себе, но и тем, кто идет с ним. Кроме психологической устойчивости и физической силы спелеолог, конечно же, должен очень хорошо владеть техникой спелеотуризма, чтобы не получить травмы. Этому мы, собственно, и обучаем у себя в клубе".
Почему же люди, несмотря на всю сложность и опасность подземных "странствий", приходят в спелеоклуб? "Причины у всех очень разные. Кто-то хочет обрести уверенность в себе, кого-то привлекает романтика открытия неизвестного" - говорит спелеолог со стажем Максим АВДЕЕВ, занимающийся спелеологией с 14 лет. - Кого-то приводят родители, сами в молодости увлекавшиеся спелеологией и альпинизмом, кого-то - друзья, кто-то приходит в клуб сам. Те же, кто занимается здесь уже не первый год, вряд ли смогут объяснить, зачем они это делают. Это становится необходимостью, которая идет изнутри. Кстати, сказать, что спелеотуризм - чисто мужское занятие, нельзя - в клубе занимается довольно много девушек. "Без девушек нам было бы скучно", - признается мужская половина клуба.
Обучение в клубе строится ступенчато. Ежегодно его инструктора организуют турслеты и школу начальной туристской подготовки - в течение нескольких месяцев новички постигают азы спелеотуризма и учатся работать с простейшим снаряжением. На первых порах в клубе есть своего рода "запас" для тех, кто занимается недавно, - это самое простое снаряжение, необходимое для тренировок. Новички пользуются им бесплатно. Если же начинающий спелеолог понял, что "попал по адресу", он покупает себе снаряжение и становится полноправным членом клуба.
Под крышей спелеоклуба сегодня "живут" самые разные виды экстремального спорта - кроме собственно спелеологов в клубе есть и велосипедисты, и сноубордисты, и альпинисты. Да и сама спелеология тоже многолика - она включает в себя пеший туризм, подводное плавание, скалолазание и много чего еще. Собственно, даже если человек не свяжет свою жизнь со спелеоклубом, навыки, полученные здесь, в жизни ему уж точно не помешают. Как рассказали "ЗР", из стен клуба вышло много спасателей, а некоторые "выпускники" даже организовали свой бизнес, связанный с альпинизмом. Кстати, сейчас над своего рода бизнес-проектами задумываются и действующие спелеологи - клубу необходимо зарабатывать себе на жизнь. Возможно, что в недалеком будущем клуб организует туристические маршруты по некоторым приморским пещерам, а также начнет развивать промышленный альпинизм. Сложность заключается том, что основная масса членов клуба - студенты и школьники, которым работать просто некогда.
Взгляд из прошлого в будущее
ДосьеПланомерное изучение пещер Приморского края началось в 1966 г., когда спелеологи-любители объединились в секцию при Приморском филиале Географического общества СССР. Эта секция спустя много лет в конечном счете и преобразовалась во Владивостокский городской клуб спелеологов. До перестройки клуб по праву считался одним из самых сильных в стране, а его инструкторский состав - одним из самых профессиональных. Клуб ежегодно организовывал 2-3 крупные экспедиции, благодаря чему приморскими спелеологами были исследованы почти все крупнейшие пещеры СССР, в том числе и подземные красоты Абхазии и Памира, считающиеся одними из красивейших на территории бывшего Союза. А многие крупнейшие пещеры нашего края, такие как Соляник, Приморский Великан, Мокрушинская пещера, были открыты и исследованы именно благодаря стараниям приморских спелеологов.
Переход на рыночные отношения сильно ударил по клубу, который был вынужден заниматься не научными экспедициями, а элементарным выживанием в новых условиях. Его отделения в городах края прекратили свое существование, а владивостокская ячейка преобразовалась во Владивостокский городской клуб спелеологов, существующий поныне, хотя и с трудом.
Между тем потенциал Владивостокского спелеоклуба очень велик. Только в этом году его команда заняла седьмое место на проходившем в Красноярске чемпионате России, а в личном зачете двое приморских спелеологов заняли шестое и седьмое места. Кроме того, клуб регулярно участвует и побеждает в соревнованиях межрегионального или федерального уровня, а также организует собственные соревнования. Разумеется, несколько затрудняет развитие клуба его отдаленность от крупнейших центров спелеотуризма - Кавказа и Урала, ведь организация экспедиций туда - дело недешевое. Впрочем, спелеологи не унывают и рассчитывают на новые победы в будущем. "Мы почувствовали в себе силы победить и в масштабе всей страны", - говорит один из участников последнего чемпионата России по имени Виктор. Что ж, остается только пожелать приморским спелеологам новых успехов. И, конечно же, побольше внимания со стороны тех, кто занимается молодежной политикой у нас в городе.
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