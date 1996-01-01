Признание тамады: Идеальный вариант, когда гости подшофе

Треть жизни человека посвящена праздникам - дням рождения, свадьбам, корпоративным вечеринкам... Как правило, ни одно такое событие не обходится без застолья и ... тамады. Услуги специалистов по ведению праздников пользуются у россиян стабильным спросом. В Приморье этот вид услуг оцениваются от 1,5 тысячи рублей в час. В одном только Владивостоке услуги тамады предлагают не менее 20 праздничных агентств.

Что же представляет собой эта профессия и с чем приходится сталкиваться тем, кто, практически каждые выходные обязан становиться своим на чужом празднике жизни? Своим опытом делятся известные владивостокские шоумены Борис САЗОНОВ и Валентин ТЮМЕНЦЕВ.

Высший пилотаж - не дать народу напиться

В.Т.: - Тамада - это свадебный ведущий. Иногда он с таким же успехом может вести юбилеи, корпоративные вечеринки, детские утренники и клубные программы. А иногда - не может. Считается, что свадьбу вести легче, чем другие мероприятия. Работаешь уже по накатанному сценарию: встреча молодоженов, банкетная часть, развлекательная, выкуп невесты и так далее... Даже не очень профессиональному ведущему можно выкрутиться за счет знания уже существующих наработок, шаблонов, приемов, традиций.

Б.С. : - Если же это корпоративная вечеринка, нужно включать фантазию. Свадебный формат уже не пройдет. Приходится писать сценарий, разрабатывать тему, приглашать артистов, искать какие-то фишки...

В.Т. : - Поэтому многие ведущие говорят: "Давайте я лучше пять свадеб отработаю, чем один юбилей или корпоративную вечеринку..." Но есть и те, кто боится свадеб, например, многие клубные ведущие.

Б.С. : - Очень ценятся ведущие, которые работают во всех направлениях: и клубном, и свадебном, и юбилейном... Такие, как мы с Валентином (смеются). Подобных многостаночников в нашей среде называют универсалами, или эмэсами, - от МС - мастер-церемонимейстер.

В.Т. : - Миссия ведущего - не только не дать публике заскучать, но и не дать напиться. Высший класс - заинтересовать людей так, чтобы они даже про выпивку забыли. Есть другая категория "ведущих". Они, напротив, стремятся побыстрее "накачать" народ, потому что считают, что с пьяными легче работать. Разумеется, это опасное заблуждение. Пьяные гости становятся неуправляемыми.

Б.С. : - Идеальный вариант, когда гости все-время чуть-чуть подшофе...

В.Т.: - Ни с чем не сравнимое чувство профессиональной гордости охватывает, когда после праздника люди подходят к тебе, жмут руку и говорят: "Спасибо, это был замечательный вечер!"

- Как стать тамадой-профессионалом?

Б.С.: - В Хабаровском институте культуре еще в советские времена готовили массовиков-затейников. Официальное название - режиссеры культурно-массовых мероприятий. Многие владивостокские тамады именно из той эпохи. Стиль их работы можно охарактеризовать как советский культмассовый... Именно оттуда: танец "маленьких лебедей", переодевание мужчин в женскую одежду, танец подружек жениха, сказки про курочку Рябу и яичко, дипломы жениха и невесты...

В.Т. : - Ведущими на праздниках работают многие театральные актеры. Для них характерен свой стиль ведения - его часто называют театральный: ведущий использует массу театральных образов, разыгрывает сценки, вступает в игровой диалог с гостями. И третья категория поставщиков этой профессии - мастера КВН. Они работают чаще всего в стиле "Камеди-клаб": подколки, шуточки, стеб, обыгрывание новостей.

- Кого, на ваш взгляд, можно во Владивостоке назвать профессионалами в вашем жанре?

Б.С. : - Константин Поспелов, Виталий Сизоненко, Андрей Соколов, Вячеслав Михалкин, Александр Зайцев, Лизавета Пасюга, Оксана Ивлева, Елена Николаева. И ваши покорные слуги...

Вечеринка в духе Тарантино

- На какие группы вы можете разделить свою публику ?

Б.С.: - Люди среднего достатка, выходцы из деревни, зачастую приверженцы советского культмассового стиля ведения праздника. Другая прослойка среднего класса - офисные работники, городские жители. Многие из них уже понимают, что свадьба, к примеру, это то событие , которое надо провести не банально. С такой публикой очень приятно работать.

В.Т. : - Кто побогаче кроме тамады или ведущего заказывают артистов, музыкантов, певцов... И миссия ведущего фактически сводится к работе конферансье: только успеваешь объявлять очередной концертный номер. Правда, нередко обеспеченные клиенты заказывают тематические вечера. К примеру, одна из моих последних работ - ведение корпоративной вечеринки в духе "Криминального чтива" Квентина Тарантино. Получилось очень неплохо.

Б.С.: - Есть еще категория очень богатых. Эти люди видели все уже в этом городе и просят "чего-нибудь необычного". Нередко, перебрав все возможные варианты местных ведущих, ди-джеев и артистов, они приглашают "звезду" из Москвы.

Очень трудно вести праздник, когда за одним столом "разностатусная публика", к примеру депутат и докер, банкир и клерк, генеральный директор и уборщица. Такое часто встречается на корпоративных вечеринках. И когда дело доходит до участия в каком-нибудь конкурсе, все начинают выжидательно глядеть на самого главного: "А как он?" Зато когда начальник в настроении и активно участвует в игре, все остальные тоже начинают бурно веселиться.

Непросто найти подход ко всем гостям, если аудитория разнится по возрасту. У меня была свадьба, где собрались друзья 16-летних супругов, их мамы-папы, дедушки-бабушки. Что смешно для одних, для других непонятно, что для одних остроумно - для других пошло.

В.Т.: - А у меня однажды за одним столом собрались милиционеры и те, кого они обычно ловят. Весь вечер напряжено смотрели друг другу в глаза, на попытки ведущего разрядить обстановку реагировали вяло. Похожая ситуация сложилась на свадьбе, где половина гостей были армяне, а другая половина - украинцы.

Б.С. : - Весьма сложная публика - сынки и дочки влиятельных родителей, так называемая "золотая молодежь", "мажоры". Они приходят на празднество с одной целью - показать себя. До жениха и невесты, если это свадьба, к примеру, им нет никакого дела. Отношение к ведущему снисходительное: ну, попробуй, удиви меня чем-нибудь...

"Мертвых сезонов" не бывает

- А приходилось работать на национальных свадьбах? Чем они отличаются?

Б.С. : - Замечательна в этом отношении корейская свадьба. Жених и невеста у них отнюдь не главные персонажи. Основные действующие лица - представители многочисленной родни, которые пришли не столько для того, чтобы повеселиться, сколько для того, чтобы обсудить важные моменты будущего союза. Кстати, корейцы празднуют только два юбилея в своей жизни: год со дня рождения и 60 лет со дня рождения. На первом из них мне как-то пришлось поработать ведущим. Все - как на свадьбе: юбиляр сам по себе, гости сами по себе.

- В вашей работе есть "мертвые сезоны"?

В.Т. : - У каждого мероприятия есть свои пики активности и спада. К примеру, лето-осень - время свадеб. Зима-начало весны - время так называемых "залетных" свадеб, когда выходят замуж невесты, уже находящиеся в положении... В этот же период очень много военных свадеб: наши военные почему-то все сплошь уходят в отпуск именно зимой. Весна не свадебный сезон. Наверное, потому, что в апреле-марте на улицах города грязь, а в мае люди не хотят жениться из за поверья: в мае женишься - всю жизнь маяться будешь. Перед Новым годом - корпоративные новогодние вечеринки, банкеты. После Старого Нового года наступает относительное затишье. А потом опять: день святого Валентина, 23 февраля, 8 марта... В общем, покой нам только снится.